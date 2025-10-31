Pêche INN : Ninh Binh finalise l’enregistrement de l’ensemble de sa flotte

Le Comité populaire de la province de Ninh Binh (Nord) a annoncé avoir achevé l’enregistrement et la délivrance des licences de pêche pour l’ensemble de ses navires, conformément aux directives du Premier ministre et du Comité national de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Selon Trân Anh Dung, vice-président du Comité populaire provincial, l’ensemble des autorités compétentes a procédé à la vérification et à la mise à jour des données des navires dans la base nationale VNFishbase et dans le système d’identification électronique VNeID.

À ce jour, 1.361 navires d’une longueur supérieure à six mètres ont été enregistrés et marqués conformément à la réglementation, atteignant ainsi un taux de 100%.

Les navires ne répondant pas aux critères légaux ont été retirés des rapports hebdomadaires adressés au Comité national et ne sont pas autorisés à reprendre la mer. Les autorités locales assurent leur surveillance et publient régulièrement les listes de navires non conformes afin de garantir la transparence.

Parallèlement, les forces compétentes intensifient les activités de sensibilisation et accompagnent les propriétaires et capitaines dans la mise à jour des informations électroniques, contribuant ainsi aux efforts nationaux de lutte contre la pêche INN.

