Plus de 20 ans à la pointe de la recherche dentaire

>> Festival du tourisme dentaire à Hô Chi Minh-Ville

>> Soins bucco-dentaires : ABC World Asia injecte 24 millions d'USD à Kim Dental

Photo: VNN-NVCC/CVN

Originaire du district de Luong Tài, province septentrionale de Bac Ninh, dans sa jeunesse, il a suivi une formation en beaux-arts, mais l’a abandonnée deux ans plus tard. Il a alors décidé de suivre la voie de ses parents en ouvrant une clinique dentaire.

Après huit ans de travail ardu, il a réalisé que pour devenir dentiste, il devait entrer à l’université, un rêve souvent hors de portée pour la plupart des habitants de son district. Il a ensuite eu l’opportunité de travailler dans un atelier de fabrication de prothèses dentaires pour les cliniques à Hanoï.

À partir de là, il a voyagé dans plus de 46 pays pour apprendre et accumuler de l’expérience dans son domaine de prédilection avant de créer le laboratoire Vude Dental Lab en 1998, qui est le prédécesseur de Detec Dental. Au total, près de 20 cliniques ont été créées à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Dans les années 1990-2000, les dentistes au Vietnam n’avaient pas suffisamment d’opportunités de participer à des formations en techniques dentaires. Conscient de cette lacune, Vu Dê a décidé d’inviter deux experts allemands pour former des professionnels du secteur. En tant qu’entreprise privée, il était probablement le premier à inviter des experts étrangers au Vietnam. En 2000, il a organisé un grand séminaire à Hanoï, auquel ont participé 500 dentistes, pour présenter et promouvoir de nouvelles technologies et techniques, telles que le moulage métallique et la pose de céramique, comme l’a mentionné Vu Dê.

Dans son parcours de développement de sa marque, Vu Dê a toujours mis l’accent sur l’importance de l’authenticité et de la sincérité envers les clients, éléments essentiels à la réputation de ses cliniques. Il ne considère jamais ses collègues comme des concurrents, car il est convaincu que si tous les laboratoires fonctionnent bien, ils contribuent ensemble à l’essor de l’industrie dentaire nationale.

Innovation technologique

Au début, Detec Dental a été confrontée à de nombreuses difficultés, notamment le manque d’équipements et technologies modernes, la plupart des machines étant obsolètes. En cherchant des solutions, Vu Dê est devenu un inventeur.

En 2015, il a déposé un brevet pour des produits dentaires esthétiques. Son travail sérieux et ardent a permis d’introduire sur le marché vietnamien de nombreuses solutions de restauration dentaire modernes répondant aux normes internationales, telles que Smartalign (une technologie japonaise d’orthodontie intelligente) et les fils orthodontiques E-smart (fruit de la coopération entre Detec Dental et l’entreprise coréenne E-Wireligner).

Avec de nombreuses années d’expérience, Vu Dê reconnaît que la technologie est un élément clé de la dentisterie. Guidé par l’esprit pionnier, Detec Dental s’engage à mettre à jour et à appliquer les technologies et techniques les plus avancées, notamment l’utilisation de PM7 (la machine de fraisage dentaire la plus moderne au monde, seulement deux machines au Vietnam) et du système d’impression 3D métallique le plus avancé.

En 2020, sous les conseils d’Ivoclar Vivadent, leader mondial des produits et technologies dentaires, Detec Dental a lancé le premier laboratoire en Asie répondant aux normes de production européennes.

À la suite de sa visite aux États-Unis en 2007, Vu Dê a décidé d’exporter ses produits vers ce marché prometteur. En 2009, Detec Dental a obtenu la certification de l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux et a commencé à expédier ses produits de restauration dentaire aux États-Unis.

De 2009 à 2011, les prothèses dentaires fabriquées par Detec Dental ont été fournies en Amérique du Nord. Fin 2011, la crise économique a interrompu les commandes. Detec Dental a arrêté l’exportation pour réduire les risques avant d’acheter les droits d’un programme de formation américain composé de neuf livres, qui ont été traduits en vietnamien puis numérisés pour l’apprentissage et l’enseignement.

Photo: VNN - NVCC/CVN

Selon Vu Dê, les trois éléments décisifs du domaine sont la technique, les matières premières et la technologie. Les matières premières et la technologie sont similaires entre les établissements. La technique est primordiale pour assurer le succès des réparations. Il s’agit de la stratégie principale vers laquelle le fondateur de Detec Dental s’oriente pour former une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Vers une reconnaissance internationale

Depuis peu, Vu Dê étudie de nouvelles méthodes concernant le blanchiment des dents en utilisant des substances organiques ainsi que la restauration dentaire sans anesthésie (SmartVeneer). La première méthode implique le blanchiment des dents à l’aide de charbon provenant de pailles brûlées. Cette technologie s’inspire de la tradition ancienne de noircissement des dents des Vietnamiens.

Quant à la deuxième méthode, elle représente une solution esthétique qui pourrait être un atout pour développer le tourisme dentaire en attirant une clientèle internationale.

Vu Dê ambitionne de construire une marque internationale qui deviendrait l’un des premiers labels en termes de soins dentaire et en formant environ 10.000 experts et techniciens dans ce domaine.

Trà My - My Anh/CVN