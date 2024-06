Meeting en réponse au Mois d'action contre les drogues

Le ministère de la Police, en coordination avec la province de Nghê An (Centre), a organisé dans la soirée du 26 juin à Nghê An un meeting en réponse au Mois d'action sur la prévention et la lutte contre les drogues.

L’événement avait également pour objet de marquer la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues (26 juin) et la Journée nationale pour la prévention et le contrôle des drogues (26 juin).

Photo : VNA/CVN

Présent au meeting, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a demandé aux ministères, aux organes compétents et aux localités de continuer à mettre en œuvre de manière drastique et efficace la prévention et la lutte contre les drogues, en appliquant la loi de 2021 en la matière.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation pour améliorer progressivement la "résistance" de l'ensemble de la société à ce fléau, de créer et généraliser les modèles pilotes de communes sans drogue pour parvenir à des districts, puis, des provinces sans drogue.

Il est en outre important de redoubler d'efforts pour détruire "l'approvisionnement" et la consommation illégale de drogue, d’améliorer la qualité et l'efficacité de la désintoxication et de la gestion post-désintoxication.

Lors du meeting, de nombreux groupes et individus de la province de Nghê An ont reçu des satisfecit du ministère de la Police et du président du Comité populaire provincial de Nghê An pour leurs réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre et le développement du projet de construction "Communes frontalières sans drogue".

Ces dernières années, la situation de la criminalité liée aux drogues s’évoluent de manière complexe avec de nombreuses astuces de plus en plus sophistiquées. Cela entraîne de nombreuses difficultés et dangers pour les organes compétents dans le processus d’enquête. En plus, le nombre de toxicomanes, d'utilisateurs de drogues illégales et de personnes suivies après une cure de désintoxication dans tout le pays demeure très élevé (représentant 0,23% de la population du pays).

Face aux risques liés aux stupéfiants, le Parti et l'État ont publié de nombreuses lignes directrices, politiques et textes juridiques, définissant des tâches et des solutions synchrones pour minimiser les risques et les impacts nocifs des drogues.

VNA/CVN