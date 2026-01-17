Football

L'U23 du Vietnam en demi-finales asiatiques, une victoire historique saluée par les médias régionaux

Au terme d’un quart de finale haletant, le Vietnam a signé un exploit historique en éliminant les Émirats arabes unis (3-2) pour accéder aux demi-finales de la Coupe d'Asie des moins de 23 ans (U23) de l’AFC 2026.

>> Coupe d’Asie U23 : le Vietnam s’impose face au Kirghizistan

>> Coupe d’Asie AFC U23 : les Guerriers de l’Étoile d’or ne dorment que d’une oreille

>> Coupe d’Asie U23 de l’AFC : le Vietnam se qualifie pour les quarts de finale

>> Coupe d’Asie U23 : Le Vietnam en quarts de finale, les supporters exultent

Photo : nhandan.vn

Au terme d’un match haletant et riche en émotions disputé sur 120 minutes, l’équipe nationale vietnamienne des moins de 23 ans (U23) a remporté une victoire spectaculaire 3-2 face à son homologue des Émirats arabes unis (EAU) en quart de finale de la Coupe d'Asie U23 de l’AFC 2026, validant ainsi, pour la deuxième fois de son histoire, son billet pour les demi-finales.

La prestation courageuse et déterminée des hommes de l’entraîneur Kim Sang-sik a marqué les esprits et suscité de nombreux éloges dans les médias régionaux.

Dès l’entame, les Vietnamiens ont abordé la rencontre avec prudence et sérénité, cherchant à conserver le ballon face au pressing intense exercé par les joueurs émiratis. L’équipe des EAU a multiplié les actions de harcèlement dans le camp vietnamien afin de perturber la relance depuis l’arrière. À la 16e minute, Mansoor Al Menhali est parvenu à tromper le gardien Trân Trung Kiên, mais le but a été annulé après recours à l’assistance vidéo (VAR), l’arbitre ayant constaté une main préalable d’un joueur émirati.

Photo : Source AFC/VNA

Après une période initiale marquée par la pression adverse, le Vietnam U23 a progressivement repris le contrôle du jeu. À la 39e minute, l’attaquant Dinh Bac, entré en jeu quelques minutes plus tôt pour remplacer Lê Viktor blessé, a signé une percée incisive dans la surface avant d’adresser une passe décisive à Lê Phat, auteur d’une frappe à bout portant ouvrant le score. Toutefois, la joie vietnamienne fut de courte durée : trois minutes plus tard, Junior profitait d’un ballon repoussé par la barre transversale à la suite d’une tête d’Al Memari pour égaliser de près (1-1).

La seconde période s’est déroulée sur un rythme équilibré, même si le Vietnam U23 s’est montré plus inventif dans ses phases offensives. À la 62e minute, sur un centre précis de Minh Phuc, Dinh Bac s’est élevé pour placer une superbe tête décroisée, permettant aux Vietnamiens de reprendre l’avantage. Une fois encore, les EAU ont su exploiter leur supériorité physique et la qualité de leurs centres pour revenir au score à la 68e minute, grâce à une réalisation de leur attaquant vedette Mansoor Al Menhali.

Photo : Source AFC/VNA

Malgré une fin de match dominée par les Vietnamiens et plusieurs occasions franches, le manque de réussite dans le dernier geste a conduit les deux équipes à disputer les prolongations. Lors de la première période supplémentaire, le Vietnam U23 a maintenu la pression. À la 101e minute, à l’issue d’une action collective bien construite et de trois tentatives successives dans la surface adverse, Minh Phuc a inscrit le but décisif, scellant la victoire 3-2 de la sélection vietnamienne.

Dans le temps restant, les joueurs vietnamiens ont fait preuve d’une concentration maximale et d’un esprit combatif exemplaire pour préserver cet avantage fragile jusqu’au coup de sifflet final. Ce succès marque la première victoire du Vietnam U23 face à une équipe du Moyen-Orient dans une Coupe d'Asie U23 de l’AFC , après sept tentatives infructueuses.

Photo : Source AFC/VNA

À l’issue de la rencontre, les médias régionaux ont largement salué la performance du Vietnam U23. CNN Indonesia a estimé que l’équipe vietnamienne avait "dominé les dernières minutes du match et les prolongations" et méritait pleinement sa victoire. Le quotidien thaïlandais Siam Sport a souligné que "le football vietnamien s’élève une nouvelle fois", mettant en avant le courage et la détermination des joueurs dans un match tendu et palpitant. De son côté, le site spécialisé Think Curve a impressionné par la condition physique des Vietnamiens, notant qu’ils avaient "couru sans faiblir pendant 120 minutes". Le site officiel de la Confédération asiatique de football (AFC) a également qualifié cette rencontre de "test éprouvant", que le Vietnam U23 a su surmonter grâce à son sang-froid et à sa combativité.

En demi-finale, le Vietnam U23 affrontera le vainqueur du quart de finale opposant l’Ouzbékistan à la Chine, prévu dans la soirée du 20 janvier (heure de Hanoï), avec l’espoir de poursuivre son parcours historique sur la scène continentale.

VNA/CVN