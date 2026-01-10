La seconde victoire ravit les Vietnamiens mais bien moins faire sourire les Kirghiz

Le sélectionneur sud-coréen Kim Sang-sik a exprimé sa joie après la victoire de son équipe lors de son deuxième match de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC et a ajouté que l’équipe n’avait peur d’aucun adversaire dans cette compétition continentale.

Photo : VFF/CVN

Il a exprimé sa joie après la deuxième victoire consécutive de son équipe à la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC, soulignant que ses joueurs ne craignent aucun adversaire dans cette compétition continentale.

L’équipe vietnamienne a bataillé ferme face au Kirghizistan pour finalement s’imposer 2-1 le 9 janvier au stade King Abdullah Sports City Hall de Djeddah, en Arabie saoudite.

Le capitaine Khuât Van Khang a ouvert le score sur penalty à la 17e minute. Le match a été scellé en fin de rencontre lorsque la tête du remplaçant Lê Van Thuân, déviée par Khristiian Brauzman, a provoqué un but contre son camp à trois minutes du terme.

Le but kirghize s’est intercalé entre deux réalisations vietnamiennes, suite à une frappe lointaine spectaculaire de Marlen Murzakhmatov qui a trompé le gardien Nguyên Trung Kiên juste avant la pause.

"Nous avons gagné le match, donc nous sommes en bonne position au classement", a déclaré Kim Sang-sik lors de la conférence de presse d’après-match. Il a remercié tous les joueurs pour leurs efforts, tout en admettant qu’il n’était pas entièrement satisfait de la performance de l’équipe.

Photo : VFF/CVN

"Le Kirghizistan avait perdu son match précédent, ce qui explique leur mentalité de fer avant cette rencontre et pourquoi la victoire n’a pas été facile".

À propos d’un remplacement en seconde période qui a totalement changé l’issue du match, l’entraîneur sud-coréen a déclaré : "Lê Van Thuân a été bon à chaque fois qu’il est entré en jeu. Il a posé de nombreuses difficultés à l’équipe adverse, a apporté un soutien défensif actif et, aujourd’hui, il a joué un rôle clé dans le deuxième but du Vietnam. Sa performance a eu un impact positif sur toute l’équipe".

Kim Sang-sik a précisé que cette victoire ne suffisait pas à qualifier le Vietnam pour les quarts de finale, mais constituait un atout précieux avant le dernier match de poule.

Interrogé sur les prochains matchs, il a indiqué qu’il examinerait attentivement la condition physique et les éventuelles blessures de tous les joueurs avant d’établir un plan, mais que le Vietnam était toujours prêt à affronter n’importe quel adversaire.

"J’ai beaucoup réfléchi aux quarts de finale. L’important, c’est la détermination des joueurs. Quel que soit l’adversaire, nous jouerons avec confiance". "Si nous nous préparons bien, tout le monde devra se méfier de nous", a déclaré Kim.

Edmar Lacerda était amer, son équipe du Kirghizistan subissant une nouvelle défaite crève-cœur après avoir encaissé un but en fin de match, comme face à l’Arabie saoudite. Son plan n’a pas fonctionné comme prévu, mais Lacerda était néanmoins fier des efforts de ses joueurs.

"Nous nous étions préparés en sachant que le Vietnam était fort dans la possession du ballon. Nous voulions donc exploiter davantage les ailes et centrer, mais cela n’a pas été concluant. En tant qu’entraîneur, je dois assumer la responsabilité de cet échec. Les joueurs voulaient gagner et ont tout fait pour, mais malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus", a-t-il déclaré.

Photo : the-afc.cm

Plus tard dans le groupe A, la Jordanie a renversé la situation pour s’imposer 3-2 face à l’Arabie saoudite au stade Prince Abdullah Al Faisal. Pour Luigi Biagio, sélectionneur de l’Arabie saoudite, la défaite était synonyme de frustration, son équipe devant impérativement battre le Vietnam, alors en pleine forme, lors de son dernier match pour conserver ses espoirs.

Il a déclaré que le match avait été très difficile, surtout en première mi-temps. Les locaux affrontaient une équipe solide et, malgré une avance de 1-0, ils n’ont pas réussi à maîtriser la rencontre.

La seconde mi-temps a été bien meilleure et ils méritaient un meilleur résultat. Il s’est dit convaincu que son équipe avait le potentiel pour réussir et qu’elle s’efforcerait de corriger ses erreurs et de faire mieux lors du prochain match.

Le Vietnam, en tête du classement avec six points après deux matchs, affrontera l’Arabie saoudite, pays hôte, provisoirement troisième avec trois points, le 12 janvier. Parallèlement, la Jordanie, deuxième, affrontera le Kirghizistan, éliminé.

VNA/CVN