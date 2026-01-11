Ballon d’Or du Vietnam : Hoàng Duc sacré pour la 3e fois

Nguyên Hoàng Duc vient d’atteindre un nouveau sommet de sa carrière en remportant pour la troisième fois le Ballon d’Or du Vietnam. Cette prestigieuse distinction salue son parcours, fait de constance, de persévérance et d’un progrès continu.

Photo : VNA/CVN

Né en 1998, Nguyên Hoàng Duc n’a pas été une pépite précoce des sélections de jeunes. Sans vitesse foudroyante ni gabarit hors norme, il s’est imposé avec une arme singulière : une lecture moderne du jeu et une maîtrise rare du tempo. Dès ses débuts au club Thê Công Viettel, le milieu de terrain originaire de la province de Hai Duong (Nord) a gagné ses galons de chef d’orchestre, jusqu’à devenir l’axe autour duquel s’articule le jeu des “soldats”.

Année du basculement

Le tournant intervient en 2020-2021. Sur la scène domestique comme en sélection nationale, Hoàng Duc change de dimension. En 2021, il décroche un premier Ballon d’Or du Vietnam, marquant une reconnaissance d’un milieu complet, capable de dicter le rythme, d’échapper au pressing et de faire la différence par des passes décisives. Mais la lumière attire aussi la pression, notamment fini l’effet de surprise, chaque performance est scrutée à la loupe.

Les saisons suivantes ne sont pas un long fleuve tranquille. La sélection nationale entre en phase de transition, les repères évoluent, et la forme de Hoàng Duc connaît des hauts et des bas. Point d’orgue des débats, c’est sa décision de quitter la V-League 1 pour rejoindre le club Phù Dông Ninh Binh, en deuxième division. Le choix déclenche un tir de critiques : image écornée, niveau de jeu, avenir en sélection… On interroge son ambition, certains y voient même un “pas en arrière”.

Face aux doutes, Hoàng Duc ne cherchera pas à plaider sa cause dans les médias. Il préfère laisser le terrain parler. Sous le maillot de Phù Dông Ninh Binh, il s’impose rapidement comme le leadeur, le cœur du jeu et le métronome, avec une influence claire sur le collectif. Le cadre est moins clinquant mais il favorise la continuité, le volume, le rythme et la confiance. Le message passe sans ambiguïté, la classe ne se mesure pas à l’étiquette d’une division, elle se démontre par l’éthique professionnelle et l’impact sur l’équipe.

Photo : VNA/CVN

La saison 2024-2025 restera ainsi comme l’une des plus marquantes de sa carrière. Sans tapage ni gestes gratuits, il a pesé dans les zones de vérité, là où il faut une tête froide et des pieds justes pour tenir le fil du match. Cette constance séduit les techniciens comme les observateurs. Hoàng Duc n’est pas étranger à la montée de Phù Dông Ninh Binh en V-League.

Ce Ballon d’Or 2025, le troisième de sa carrière, place Hoàng Duc parmi les rares multi-lauréats du trophée. Au-delà du palmarès, il scelle une vérité : son parcours n’a rien d’un boulevard. Entre doutes, pression et préjugés, il s’est installé au sommet par la seule force de son jeu.

À 28 ans, le milieu est en pleine maturité. Ce Ballon d’Or du Vietnam n’a rien d’un point final. Il consacre un repère dans un football vietnamien en perpétuel mouvement. Hoàng Duc demeure l’un des milieux axiaux les plus fiables du pays, un joueur sans emphase, mais toujours au bon endroit, au bon moment, quand l’équipe a besoin de solidité et de sang-froid.

Au sortir de la cérémonie, Hoàng Duc n’a pas caché son émotion en évoquant les collectifs qui ont jalonné sa carrière. “Je remercie le club Thê Công Viettel pour m’avoir formé et fait grandir. Je remercie également le club de Phù Dông Ninh Binh de m’avoir offert les conditions pour poursuivre mon développement. Et tout particulièrement M. Thuy (président du groupe Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) et du club HAGL-Arsenal JMG, Ndlr) qui m’a donné un environnement propice pour me consacrer pleinement au football”, a-t-il déclaré.

Une récompense comme moteur

Le nouveau lauréat du Ballon d’Or du Vietnam a souligné que ce trophée n’est pas seulement la reconnaissance d’efforts individuels, mais aussi un puissant moteur pour la suite. “La récompense d’aujourd’hui me poussera à donner encore plus. Je vais continuer à viser des résultats avec Phù Dông Ninh Binh et avec la sélection nationale du Vietnam l’an prochain”, a-t-il insisté.

Cette nouvelle distinction porte à trois le nombre de Ballons d’Or du Vietnam remportés par le milieu né en 1998. Il égale ainsi les palmarès de ses aînés Lê Huỳnh Duc et Lê Công Vinh, et ne se trouve plus qu’à une longueur du record détenu par Pham Thành Luong.

Interrogé sur la possibilité de battre ce record, Hoàng Duc est resté prudent : “C’est une distinction individuelle extrêmement précieuse, mais savoir si je peux rejoindre ou dépasser le record de Pham Thành Luong relève encore d’une longue histoire. Dans le football, on ne peut jamais jurer de rien”. Il a d’ailleurs réaffirmé que Pham Thành Luong figure parmi ses grandes idoles du football vietnamien.

Il a également multiplié les éloges à l’adresse de Nguyên Dinh Bac, jeune concurrent direct lors du vote : “Dinh Bac est un joueur au potentiel immense. Il vient de signer des performances remarquées avec la sélection nationale U22 du Vietnam au Championnat U23 d’Asie du Sud-Est et aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33)”.

Enfin, le milieu a adressé un message aux plus jeunes : “Je souhaite à Dinh Bac et à l’équipe U22 du Vietnam de poursuivre sur leur lancée et de briller lors de la phase finale du prochain championnat continental”.

Phuong Nga/CVN