Coupe d’Asie U23 : le Vietnam s’impose face au Kirghizistan

|Le capitaine Khuât Van Khang ouvre le score pour le Vietnam.
|Photo : VNA/CVN
Cette deuxième victoire consécutive place les joueurs du sélectionneur Kim Sang-sik dans une position idéale avant le dénouement de la phase de groupes.
Lors du match disputé le 9 janvier, les Vietnamiens ont ouvert le score à la 17e minute grâce à un penalty transformé par Khuât Van Khang. Marlen Murzakhmatov a ensuite égalisé pour le Kirghizistan avant la pause. À la 87e minute, Ly Duc a adressé un centre et Van Thuân a placé une tête. Le ballon a heurté Brauzman avant de finir au fond des filets, laissant le gardien Nurlanbekov impuissant. Le temps restant n’a pas permis à l’U23 kirghize de trouver le but de l’égalisation.
|Khuât Van Khang, joueur portant le maillot numéro 11.
|Photo : AFC/VNA/CVN
Actuellement, l’U23 du Vietnam occupe la tête du groupe A avec six points après deux matches, pour une différence de buts de 4-1.
Lors de son dernier match, l’U23 du Vietnam affrontera l’U23 d’Arabie saoudite, tandis que l’U23 de Jordanie sera opposée au Kirghizistan. Les deux rencontres se dérouleront à 23h30 le 12 janvier.
Les chances de qualification pour les quarts de finale restent très élevées pour les joueurs vietnamiens. L’U23 du Vietnam ne serait éliminée qu’en cas de défaite face à l’U23 d’Arabie saoudite avec un écart de trois buts, sans parvenir à marquer.
VNA/CVN