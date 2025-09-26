L'Ouganda rappelle les engagements de la communauté internationale envers les réfugiés

Le modèle ougandais d'accueil des réfugiés est soumis à une pression importante en raison de la réduction du soutien de la communauté internationale. C'est ce qu'a déclaré la vice-présidente ougandaise Jessica Alupo, s'exprimant lors du débat général de la 80 e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Selon Mme Alupo, l'Ouganda est souvent citée en exemple pour sa politique progressiste en matière de réfugiés. Le pays accueille actuellement 1,93 million de personnes, ce qui représente le chiffre le plus élevé en Afrique.

"L'Ouganda alloue des terres aux réfugiés, les intègre dans les systèmes nationaux, et leur donne accès aux services publics, y compris l'éducation et les soins de santé, a souligné la vice-présidente. Cependant, ce modèle est sous forte pression, car la réduction du soutien international dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales impose un fardeau supplémentaire à nos ressources limitées".

Jessica Alupo a assuré que l'Ouganda était résolue à honorer ses engagements envers les réfugiés, mais ne pourrait pas y parvenir seule, car ce travail détournait des ressources vitales des besoins de développement du pays elle-même. À cet égard, elle a appelé la communauté internationale à tenir ses engagements et à soutenir les pays accueillant des réfugiés, comme l'Ouganda.

"L'hébergement des demandeurs d'asile ne doit pas devenir un fardeau de dette, a-t-elle souligné. On ne peut pas s'attendre à ce que l'Ouganda emprunte des fonds pour prendre soin d'une population fuyant les conflits dans d'autres pays".

