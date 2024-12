Les pays membres de l'OTAN n'ont pas d'obligation de signer des accords de sécurité avec l'Ukraine

"Il n'y a aucune obligation pour les alliés au sein de l'OTAN d'avoir des accords de sécurité bilatéraux avec l'Ukraine," a observé M. Rutte lors d'une visite en Bulgarie, en réponse à une question sur le fait que la Bulgarie n'est pas prête à signer un accord de sécurité avec l'Ukraine.

"Je sais que beaucoup (de pays) ont signé un accord de sécurité, que d'autres encore sont toujours en cours de négociation, mais le plus important est de s'assurer d'obtenir l'aide militaire, comme les systèmes de défense et les autres aides militaires pour l'Ukraine et dans ce domaine, la Bulgarie en fait beaucoup et c'est cela l'important", a dit M. Rutte.

M. Rutte a tenu ces propos lors d'une visite à la base militaire de Novo Selo où est basé un groupe de combat de l'alliance militaire.

"Ce groupe de combat multinational à Novo Selo contribue à la mise à l'échelle au niveau de brigade, au soutien à l'OTAN sur son flanc est, et envoie un message clair disant que nous sommes là pour défendre nos nations ensemble", a déclaré M. Rutte.

Xinhua/VNA/CVN