L'Iran affirme avoir pris pour cible des bases américaines au Koweït et à Bahreïn

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a déclaré samedi 6 juin avoir attaqué plus tôt dans la journée des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, en représailles à des frappes américaines sur l'île de Qeshm et le comté de Sirik, dans le Sud de l'Iran.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué publié sur son site officiel Sepah News, le CGRI a identifié les bases américaines visées comme étant la base aérienne Ali Al Salem au Koweït et le quartier général de la Cinquième flotte américaine à Bahreïn.

À 1h30 heure locale samedi 6 juin (22h00 GMT vendredi 5 juin), quatre pétroliers, guidés par l'armée américaine, ont cherché à "sortir illégalement du détroit d'Ormuz sans coordination et sans tenir compte des avertissements répétés de la marine du CGRI", selon le communiqué.

Après les avertissements, l'un des pétroliers a été visé, et le reste des navires "en infraction" a fait demi-tour, a-t-il ajouté, précisant qu'à la suite de cette confrontation, des drones américains ont attaqué à 2h30 heure locale (23h00 GMT le 5 juin) des tours de communication sur l'île de Qeshm et dans le comté de Sirik.

En réponse, la division aérospatiale du CGRI a immédiatement tiré des missiles balistiques sur la base aérienne Ali Al Salem et les installations importantes restantes du quartier général de la Cinquième flotte américaine, a-t-il indiqué.

Le Commandement central américain a annoncé dans un message sur X que les forces américaines ont frappé vendredi 5 juin certains sites de radars iraniens.

L'état-major général des forces armées koweïtiennes a indiqué que les systèmes de défense aérienne koweïtiens ont intercepté samedi des tirs de missiles et de drones.

Toute explosion entendue dans différentes zones résulte de l'interception par les systèmes de défense aérienne de "cibles hostiles", a déclaré l'état-major général dans un communiqué sur X.

Il a exhorté le public à suivre les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes.

Cette dernière escalade survient quelques jours après que le Koweït a accusé l'Iran d'avoir lancé 13 missiles balistiques et 17 drones contre l'État du Golfe.

Les autorités koweïtiennes ont indiqué mercredi 3 juin qu'une personne avait été tuée et 63 autres blessées lors des attaques, qui ont endommagé des installations de l'aéroport international du Koweït et temporairement perturbé le trafic aérien.

L'Iran a renforcé son contrôle sur le détroit depuis le 28 février, lorsqu'il a interdit le passage en toute sécurité des navires appartenant à Israël et aux États-Unis ou affiliés à eux, à la suite de frappes conjointes sur le territoire iranien.

Les États-Unis ont également imposé un blocus naval sur le détroit, empêchant les navires se rendant dans les ports iraniens ou en provenance de ceux-ci de transiter par la voie maritime.

Xinhua/VNA/CVN