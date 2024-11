Soudan : plus de 15 millions d'enfants déscolarisés à cause du conflit

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous avons plus de 15 millions d'enfants déscolarisés", a déclaré Abdul Qadir Abdullah Abu, secrétaire général du conseil, lors d'une conférence de presse à Port-Soudan, capitale de l'État de la Mer Rouge.

M. Abu a accusé le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) de violations systématiques à l'encontre des enfants, affirmant que cette "milice" avait enlevé plus de 2.500 enfants. Près de 3.000 enfants ont été tués lors de déplacements forcés, et les RSF ont recruté plus de 8.000 enfants pour combattre dans leurs rangs, a-t-il ajouté.

Le 30 octobre, l'organisation Save the Children a indiqué que plus de 2,8 millions d'enfants de moins de cinq ans étaient confrontés à des conditions humanitaires terribles alors que le conflit se poursuit au Soudan. Selon cette organisation, les enfants représentent plus de la moitié des 11 millions de déplacés de ce pays, dont un grand nombre vivent dans des camps, des installations informelles et des écoles ou bâtiments publics surchargés.

Le Soudan est embourbé depuis la mi-avril 2023 dans un conflit opposant les Forces armées soudanaises et les RSF. Au 14 octobre, ce conflit avait fait plus de 24.850 morts, selon l'organisation Armed Conflict Location & Event Data, tandis que l'Organisation internationale pour les migrations estime que plus de 14 millions de personnes avaient été déplacées à l'intérieur du Soudan ou vers des pays extérieurs à la date du 29 octobre.

Xinhua/VNA/CVN