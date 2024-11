L'Iran exprime la volonté d'élargir les liens avec le Soudan

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a fait part samedi 9 novembre de la volonté et de la disposition de l'Iran à développer des relations complètes avec le Soudan, en particulier dans les domaines du commerce et de l'économie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il a fait ces remarques lors d'une rencontre avec le ministre soudanais des Finances et de la Planification économique Gibril Ibrahim, en visite dans la capitale iranienne Téhéran, tout en soulignant les nombreuses capacités des deux pays, selon un communiqué publié par le ministère iranien des Affaires étrangères.

M. Araghchi a exprimé son profond regret quant à la poursuite du conflit civil au Soudan, exprimant l'espoir que la paix et la stabilité seraient rétablies dans ce pays d'Afrique du Nord dès que possible.

Le ministre iranien a évoqué la situation "compliquée et dangereuse" dans la région de l'Asie occidentale, en soulignant la nécessité de mettre fin aux "crimes" d'Israël à Gaza et au Liban, et en appelant à une plus grande solidarité entre les États musulmans pour mettre fin à "l'expansionnisme et aux agressions" d'Israël.

Pour sa part, le ministre soudanais a qualifié ses entretiens avec M. Araghchi de "bons et constructifs et conformes au développement des relations bilatérales". Il espère que les deux pays tiendront bientôt une réunion de leur commission économique conjointe.

Il a déclaré que la lutte contre le "bellicisme" d'Israël dans la région nécessitait de la vigilance ainsi qu'une solidarité régionale et islamique.

Le ministre soudanais, à la tête d'une délégation économique lors de sa visite en Iran, s'est également entretenu mercredi avec le ministre iranien des Affaires économiques et des Finances Abdolnaser Hemmati.

Le Soudan a rompu ses liens diplomatiques avec l'Iran en 2016 en signe de solidarité avec l'Arabie saoudite, après l'attaque de l'ambassade du royaume à Téhéran.

Les deux pays ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques en octobre 2023 et procédé à l'échange d'ambassadeurs en juillet de cette année.

Xinhua/VNA/CVN