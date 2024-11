Soudan : Londres annonce 113 millions de livres d'aide humanitaire supplémentaire

Photo : HCR/VNA/CVN

Cette contribution, "qui représente un doublement de l'aide promise au Soudan et à la région cette année, va apporter une assistance à plus de 600.000 personnes au Soudan et à 700.000 personnes qui ont fui le conflit et se trouvent dans les pays voisins comme le Tchad et le Soudan du Sud", indique le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie britannique David Lammy, qui se rendra lundi 18 novembre au Conseil de sécurité de l'ONU, "va demander aux forces armées soudanaises de maintenir indéfiniment ouvert" le point de passage frontalier d'Adre, entre le Tchad et le Darfour, et appelé à la levée des "restrictions qui ont limité le volume de l'aide passant par ce poste", précise le ministère.

"Nous ne pouvons pas livrer d'aide sans un libre accès", a déclaré David Lammy, cité dans le communiqué, soulignant que "la famine ne doit pas être utilisée comme arme de guerre".

Il a ajouté qu'il utiliserait la présidence britannique du Conseil "pour faire pression pour une résolution qui garantisse la protection des civils et le libre passage de l'aide".

Le Soudan est ravagé depuis avril 2023 par une guerre qui oppose l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo.

Le conflit qui connait ces dernières semaines une nouvelle flambée de violence, a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 11 millions de personnes, dont 3,1 millions à l'extérieur du pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations.

Le pays vit une crise humanitaire catastrophique, avec environ 26 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire sévère, et la famine a été déclarée dans le camp de Zamzam au Darfour (ouest).

L'aide consiste à soutenir les Nations unies et les ONG partenaires avec de la nourriture, de l'argent, des abris, une assistance médicale, de l'eau et des installations sanitaires, précise le Foreign Office.

AFP/VNA/CVN