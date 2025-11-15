L'ONU intervient après que de fortes pluies ont inondé des foyers de déplacés à Gaza

Les responsables humanitaires s'efforcent de fournir des abris et ont déployé des équipes d'intervention rapide après que de fortes pluies ont inondé vendredi 14 novembre des milliers de familles déplacées dans la bande de Gaza, a annoncé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces pluies ont eu un impact considérable sur la population de l'enclave palestinienne, endommageant les biens personnels et laissant des milliers de familles déplacées exposées aux intempéries, ce qui accroît les préoccupations en matière de santé et de protection, en particulier pour les personnes âgées, les personnes handicapées et autres groupes vulnérables, selon l'OCHA.

Les partenaires locaux ont signalé que pour prévenir correctement les inondations, il fallait du matériel qui n'était pas disponible dans la bande de Gaza, notamment des outils pour évacuer l'eau et déblayer les déchets solides et les décombres. Des millions d'articles de première nécessité pour l'hébergement restent bloqués en Jordanie, en Égypte et en Israël, dans l'attente d'autorisations pour entrer dans l'enclave, a dit l'OCHA.

Il a ajouté que depuis le cessez-le-feu du 10 octobre, les autorités israéliennes ont rejeté 23 demandes émanant de neuf partenaires visant à faire entrer près de 4.000 palettes de fournitures essentielles, notamment des tentes, des kits d'étanchéité et de charpente, de la literie, des ustensiles de cuisine et des couvertures.

Les partenaires chargés de l'hébergement ont déclaré que le principal obstacle restait les règles d'enregistrement restrictives imposées aux ONG. Dans tous les cas sauf deux sur les 23 refus, la raison invoquée était que celles qui avaient déposé une demande n'étaient pas autorisées à acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

L'OCHA a indiqué qu'un millier de tentes avaient été distribuées jeudi 13 novembre à des familles à Deir el-Balah et Khan Younès. Entre dimanche 9 et mercredi 12 novembre, les partenaires ont fourni environ 7.000 couvertures à plus de 1.800 ménages, quelque 15.000 bâches à plus de 3.700 ménages et des vêtements d'hiver à plus de 500 ménages.

L'ONU a aussi averti du risque, notamment pour les enfants, à l'exposition à des munitions non explosées. Depuis le cessez-le-feu, les partenaires locaux ont enregistré plus de dix blessés dus à des risques liés aux explosifs. Ce risque est encore aggravé par la taille limitée de l'enclave, qui laisse peu de marge de manœuvre pour éviter les zones soupçonnées d'être contaminées.

