La BAD met en garde contre l'impact climatique au Cambodge

Selon un rapport de la Banque asiatique de développement (BAD), le Cambodge est confronté à des risques croissants de pertes économiques liés à l’élévation du niveau de la mer, à l’érosion côtière et aux inondations, qui menacent ses infrastructures, ses activités économiques et les moyens de subsistance des populations littorales.

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Photo : VNA/CVN

Les provinces côtières cambodgiennes de Koh Kong, Kampot, Kep et Preah Sihanouk sont exposées à d’importantes pertes économiques en raison de l’élévation du niveau de la mer, de l’érosion côtière et des inondations, selon un récent rapport de la Banque asiatique de développement (BAD).

À l’échelle régionale, les pertes économiques annuelles dues aux inondations dans 30 économies côtières pourraient atteindre entre 172 et 199 milliards de dollars d’ici 2050.

Dans son rapport intitulé "Perspectives climatiques pour l’Asie-Pacifique 2026 : risques côtiers croissants - agir pour un avenir résilient", la BAD avertit que les risques climatiques devraient s’intensifier d’ici à la fin du XXIe siècle, menaçant notamment les activités portuaires, la pêche, le commerce extérieur et le tourisme au Cambodge. Le rapport appelle également à renforcer les mécanismes de financement internationaux afin de limiter les pertes économiques et d’accroître la résilience des zones côtières.

Des zones côtières particulièrement

vulnérables face à la montée des eaux

Yevgeniy Zhukov, directeur général du département du changement climatique et du développement durable de la BAD, a souligné que les zones côtières constituaient des moteurs essentiels de la croissance en Asie-Pacifique, mais qu’elles n’avaient pas bénéficié d’une attention suffisante. Il a appelé à mettre en œuvre sans tarder des solutions à long terme fondées sur l’évaluation des risques, afin de protéger les populations et de préserver l’activité économique face à l’élévation du niveau de la mer et à l’aggravation des phénomènes climatiques extrêmes.

Selon le plan directeur du Cambodge pour les zones côtières, élaboré par le ministère de l’Économie et des Finances (MEF), le pays possède un littoral de 435 km et une zone économique exclusive d’environ 55.600 km². La province de Preah Sihanouk constitue un pôle économique majeur, relié à celles de Koh Kong, Kampot et Kep par des secteurs d’investissement clés, notamment le tourisme, l’agro-industrie, l’industrie manufacturière tournée vers l’exportation, la pétrochimie et les énergies propres.

Selon les projections de la BAD, dans un scénario de hausse des températures de 3°C, environ 28% du littoral cambodgien pourraient subir une érosion sévère d’ici 2050, avec un recul du trait de côte de plus de 25 mètres vers l’intérieur des terres. Cette proportion pourrait atteindre 37% d’ici 2100. Selon les projections fondées sur les tendances actuelles des émissions, le niveau de la mer au Cambodge pourrait s’élever de 20 cm d’ici 2050 et de 80 cm d’ici 2100, exposant environ 204.000 personnes aux inondations côtières d’ici à la fin du siècle.

Les ports maritimes, le secteur de la pêche et les écosystèmes de mangroves devraient figurer parmi les plus durement touchés. Ces répercussions pourraient compromettre la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des pêcheurs, perturber les transports et les échanges commerciaux, ainsi qu’entraîner la dégradation des mangroves côtières, notamment dans la province de Koh Kong.

La BAD recommande au Cambodge d’accroître les financements publics destinés aux projets de résilience climatique à long terme et de renforcer les capacités des autorités à concevoir et à mettre en œuvre ces initiatives. Parmi les actions en cours figure le "Projet pour une pêche côtière et marine durable" (Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project), financé à hauteur de 104 millions de dollars par la BAD et l’Agence française de développement. Ce projet vise à restaurer les écosystèmes marins et côtiers et à favoriser le rétablissement des activités de pêche côtière.

Selon le rapport, le Cambodge bénéficie d’environ 22,92 dollars par habitant et par an au titre des financements publics internationaux consacrés à l’adaptation au changement climatique. L’indice mesurant l’écart de bien-être entre les zones côtières et les zones intérieures s’établit à +0,704. Selon la méthodologie de l’étude, cette valeur indique que les populations des zones côtières jouissent d’un niveau de bien-être relativement supérieur à celui des populations de l’intérieur du pays.

VNA/CVN