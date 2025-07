Le Vietnam transmet la présidence du Groupe Asie-Pacifique à l’Inde

Le représentant vietnamien a souligné que l’esprit de solidarité, d’inclusion et de coopération au sein du GAP avait été préservé et renforcé tout au long du mandat du Vietnam en tant que coordinateur, de décembre 2024 à juin 2025.

Il a exprimé sa sincère gratitude aux États membres pour leur confiance et leur soutien indéfectible, et s’est dit convaincu que, sous la direction de l’Inde, le GAP continuerait de promouvoir son rôle et sa voix collective lors des forums multilatéraux à Vienne.

Au cours de son mandat de six mois, le Vietnam a présidé et participé activement à plusieurs activités importantes, réaffirmant l’engagement proactif et constructif du GAP dans les mécanismes multilatéraux et les Nations unies. Le 23 janvier dernier, le Vietnam a notamment prononcé une déclaration au nom du Groupe lors de la "Rencontre de collaboration Asie-Pacifique avec l’ONUDI", axée sur la coopération Sud-Sud pour un avenir inclusif dans la région.

Le Vietnam a également représenté le Groupe des États d’Asie du Sud-Est (APG) en participant et en prononçant des déclarations lors de sessions clés telles que la 68e session de la Commission des stupéfiants (CND68), la 34e session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ34) et la Conférence des Parties à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (CTO). Il a également coordonné des séances de consultation régulières entre le Groupe des États d’Asie du Sud-Est (APG) et le président du Conseil des gouverneurs de l’AIEA.

Le Vietnam, en coordination avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Indonésie, a notamment organisé avec succès une réunion du Groupe des États d’Asie du Sud-Est (APG) sur le mécanisme d’examen de la CTO le 27 mars.

De plus, le pays a accueilli des discussions thématiques avec INTERPOL le 14 mai et la CNUDCI le 10 juin, fournissant des mises à jour et aidant les États membres à préparer les réunions techniques. Le représentant vietnamien a également contribué à une déclaration vidéo au nom du Groupe des États d’Asie du Sud-Est (APG) lors de la 21e Conférence générale de l’ONUDI, prévue en octobre 2025 à Riyad, en Arabie saoudite.

Le succès du Vietnam dans l’exercice de ses fonctions a contribué à renforcer la crédibilité et la position du Groupe dans les activités multilatérales à Vienne, tout en réaffirmant son engagement à promouvoir la coopération régionale et internationale de manière constructive et inclusive.

Le Vietnam reste déterminé à soutenir l’Inde et à collaborer étroitement avec elle au cours du prochain mandat afin de renforcer davantage le rôle du Groupe au sein du système des Nations unies à Vienne.

