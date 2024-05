R. de Corée : la Banque centrale revoit à la hausse ses perspectives de croissance pour 2024 à 2,5%

Le produit intérieur brut (PIB) réel, ajusté à l'inflation, devrait augmenter de 2,5% en 2024, a déclaré la Banque de Corée après avoir gelé son taux d'intérêt de référence à 3,5%. Ce chiffre est supérieur à l'augmentation de 2,1% estimée trois mois plus tôt. Les prévisions de la banque centrale sont plus élevées que celles du Fonds monétaire international (FMI, 2,3%), mais légèrement inférieures à celles de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2,6%). Le gouverneur de la Banque de Corée, Rhee Chang-yong, a déclaré lors d'une conférence de presse que la révision à la hausse des prévisions de croissance était attribuable à l'expansion des exportations nettes provenant d'un fort développement de l'industrie informatique mondiale et d'une robuste croissance de l'économie américaine. La banque centrale a toutefois revu à la baisse l'estimation de la croissance pour l'année prochaine de 0,2 point de pourcentage à 2,1%. Les perspectives d'inflation des prix à la consommation pour 2024 sont restées inchangées à 2,6%, tandis que les prévisions d'inflation pour 2025 sont également restées inchangées à 2,1%.

Xinhua/VNA/CVN