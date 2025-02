Les investissements directs étrangers au Vietnam en hausse de 48,6% en janvier

Le Vietnam a attiré plus de 4,33 milliards d'USD d'investissement direct étranger (IDE) en janvier, en hausse de 48,6% par rapport à l'année précédente, selon le ministère du Plan et de l'Investissement.

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, un total de 282 nouveaux projets ont obtenu des licences d'investissement, cumulant de près de 1,29 milliard d'USD, soit une baisse de 6,6% et de 43,6% en un an, respectivement. Parallèlement, 137 projets existants ont augmenté leur investissement initial de près de 2,73 milliards d'USD, soit six fois plus que le montant enregistré durant la même période l'année précédente.

Les apports en capital et les achats d'actions par des investisseurs étrangers se sont élevés à près de 322,9 millions d'USD, soit une hausse de 70,4% par rapport à l'année précédente.

Les investisseurs étrangers ont investi dans 16 des 21 secteurs de l'économie nationale. Le secteur de la fabrication et de la transformation est arrivé en tête avec plus de 3,09 milliards d'USD, représentant près de 71,3% du total et une augmentation de 99,1%. L'immobilier arrive en deuxième position avec 1,09 milliard d'USD, représentant près d'un quart des investissements totaux.

En janvier, 55 pays et territoires ont investi au Vietnam. La République de Corée a occupé la première place avec plus de 1,25 milliard d'USD, suivie de Singapour avec 1,24 milliard d'USD, puis du Japon, de la Chine et de Hong Kong (Chine).

En termes de répartition géographique, 39 villes et provinces ont reçu des IDE. Bac Ninh se distingue en tête avec plus de 1,39 milliard d'USD, représentant 32,2% du capital d'investissement total du pays. Suivent Dông Nai avec près de 959 millions d'USD et Hanoï avec 716,4 millions d'USD.

VNA/CVN