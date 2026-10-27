L'OMS exhorte le Zimbabwe à évaluer son niveau de préparation face à Ebola

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté lundi 26 octobre le Zimbabwe à examiner son niveau de préparation face à Ebola et à renforcer sa surveillance épidémiologique, et ce alors que le virus continue à se propager dans plusieurs pays africains.

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Photo : AFP/VNA/CVN

S'exprimant à Harare à l'occasion du lancement de deux subventions d'un montant total de 16,82 millions de dollars américains visant à renforcer la préparation du Zimbabwe face à une pandémie, le représentant de l'OMS au Zimbabwe Desta Tiruneh a souligné l'importance d'un plan de préparation solide pour lutter efficacement contre la maladie une fois qu'elle serait détectée dans le pays.

''Bien que le Zimbabwe n'ait signalé aucun cas d'Ebola, c'est le moment idéal pour évaluer de manière critique et remettre en question notre niveau de préparation'', a déclaré M. Tiruneh, appelant notamment à mettre en place des systèmes de surveillance pleinement opérationnels, des contrôles aux points d'entrée, des capacités de diagnostic en laboratoire et des équipes d'intervention rapide pour contenir tout cas importé potentiel.

Constatant que l'épidémie s'était déjà propagée au-delà de la République démocratique du Congo (RDC) à des pays comme le Kenya et le Nigeria, M. Tiruneh a averti que les agents pathogènes ne respectaient aucune frontière, et que la transmission transfrontalière demeurait une menace réelle.

Il a exhorté les autorités sanitaires à revoir les plans nationaux d'intervention, à combler leurs lacunes opérationnelles et à renforcer la coordination à tous les niveaux administratifs pour assurer une détection et un confinement rapides.

Xinhua/VNA/CVN