Chine : 16 morts et 65 blessés après un séisme de magnitude 7,0 survenu au Xizang

Seize personnes ont été tuées et 65 autres blessées après qu'un séisme de magnitude 7,0 a frappé le district de Baqen de la ville de Nagqu dans la région autonome du Xizang (Sud-Ouest), jeudi 22 octobre à 22h33 (heure de Pékin), ont annoncé vendredi 23 octobre les autorités locales.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Parmi les blessés, 11 se trouvaient dans un état grave, tandis que 54 souffraient de blessures légères, a précisé le centre de secours de la ville face aux séismes.

Vendredi 23 octobre à 10h00, 12.489 habitants avaient été évacués. Les opérations de secours, ainsi que le relogement des habitants touchés, sont en cours, selon le centre de secours.

Les trains de passagers circulant sur le tronçon touché par le séisme de la ligne ferroviaire Qinghai-Xizang ont repris leur service à vitesse réduite vendredi matin 23 octobre, selon la China Railway Qinghai-Xizang Group Co., Ltd.

La State Grid Xizang Electric Power Co., Ltd. a indiqué qu'à 10h00, l'électricité avait été rétablie pour 1.937 foyers dans la zone sinistrée du district de Baqen.

Les fournitures de secours allouées par les autorités à différents niveaux sont arrivées dans la zone sinistrée, notamment 1.000 ensembles de maisons préfabriquées, plus de 3.200 tentes, plus de 2.800 lits pliants, ainsi que d'autres produits de première nécessité, tels que des couettes, des réchauds et des vêtements.

La région entourant l'épicentre se situe à une altitude moyenne de plus de 4.800 mètres. Selon les services météorologiques locaux, les températures y descendront jusqu'à -9°C au cours des trois prochains jours, et des chutes de neige intermittentes sont attendues samedi dans les trois bourgs proches de l'épicentre.

Xinhua/VNA/CVN