Des inondations soudaines frappent Phuket, en Thaïlande

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|Inondations en Thaïlande.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le vice-gouverneur, Romdon Hayiawae, a indiqué que le niveau de l'eau a commencé à baisser en fin de matinée ; toutefois, certaines zones en contrebas restent inondées, et les autorités conseillent aux petits véhicules d'éviter ces secteurs. Les inondations ont également entraîné des glissements de terrain par endroits ; des équipes sont à pied d'œuvre pour dégager la boue, les rochers et les débris, afin d'éviter l'obstruction des canaux et des cours d'eau.
Environ 100 foyers sont touchés, mais aucune victime n'est à déplorer. Le Département météorologique thaïlandais a averti que les fortes pluies persisteront dans le sud du pays jusqu'au 28 octobre, augmentant ainsi les risques d'inondations soudaines et de glissements de terrain.
Depuis la mi-septembre, des inondations frappent une grande partie de la Thaïlande, faisant au moins 83 morts au 26 octobre, selon le Département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes.
VNA/CVN