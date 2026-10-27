Des inondations soudaines frappent Phuket, en Thaïlande

De fortes pluies survenues dans la nuit ont provoqué des inondations soudaines sur l'île thaïlandaise de Phuket ce 26 octobre, touchant ses trois districts, dont la ville de Phuket, rapportent les médias locaux.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le vice-gouverneur, Romdon Hayiawae, a indiqué que le niveau de l'eau a commencé à baisser en fin de matinée ; toutefois, certaines zones en contrebas restent inondées, et les autorités conseillent aux petits véhicules d'éviter ces secteurs. Les inondations ont également entraîné des glissements de terrain par endroits ; des équipes sont à pied d'œuvre pour dégager la boue, les rochers et les débris, afin d'éviter l'obstruction des canaux et des cours d'eau.

Environ 100 foyers sont touchés, mais aucune victime n'est à déplorer. Le Département météorologique thaïlandais a averti que les fortes pluies persisteront dans le sud du pays jusqu'au 28 octobre, augmentant ainsi les risques d'inondations soudaines et de glissements de terrain.

Depuis la mi-septembre, des inondations frappent une grande partie de la Thaïlande, faisant au moins 83 morts au 26 octobre, selon le Département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes.

VNA/CVN