Zimbabwe

Au moins 15 morts et 27 disparus après le chavirage d'un bateau sur le lac Kariba

Quinze corps ont été repêchés dans le lac Kariba au Zimbabwe après le chavirage mardi 11 août d'un bateau de transport, a indiqué mercredi 12 août le service de secours de ce pays d'Afrique australe en faisant état d'au moins "27 personnes portées disparues".

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce ferry, qui assurait la liaison entre la ville de Kariba et plusieurs îles et villages de pêcheurs sur ce lac artificiel à la frontière nord du pays avec la Zambie, a chaviré la veille en raison du mauvais temps et de fortes vagues, d'après les médias locaux.

Le navire, d'une capacité de 90 personnes, comptait à son bord 5 membres d'équipage et 114 passagers adultes, a précisé dans un communiqué l'Unité de protection civile (CPU) du pays, chargée de la gestion des secours. Il transportait aussi un "nombre non précisé d'enfants n'ayant pas l'âge requis pour être munis d'un billet".

Les passagers secourus, au nombre de 77, se trouvent sur Long Island, au milieu du lac, a déclaré la CPU. "Une unité de plongée a été acheminée par hélicoptère pour mener des opérations de recherche et de sauvetage sur le lieu de l'accident", a-t-elle ajouté.

Le lac Kariba, situé à plus de 300 kilomètres au nord-ouest de la capitale Harare, constitue le plus grand lac artificiel du monde en volume.

APS/VNA/CVN