L'aéroport King Khalid de Riyad annonce sa réouverture partielle

L'aéroport international King Khalid, situé à Riyad, la capitale saoudienne, rouvre partiellement dimanche 25 octobre après la suspension de ses activités suite à de précédentes attaques.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'aéroport a indiqué qu'il réserverait le terminal 1 aux vols intérieurs et le terminal 2 aux vols internationaux assurés par les compagnies aériennes nationales.

L'aéroport King Khalid avait déjà été la cible de frappes ayant fait de nombreux morts et blessés, ce qui avait conduit l'Autorité générale de l'aviation civile saoudienne à suspendre temporairement ses activités.

Les Houthis du Yémen ont récemment intensifié leurs attaques contre l'Arabie saoudite, alors que les forces gouvernementales yéménites, soutenues par l'Arabie saoudite, ont lancé des opérations militaires pour reprendre les zones contrôlées par le groupe.

Xinhua/VNA/CVN