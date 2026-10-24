Argentine : plus de 2.000 évacués en raison d'inondations liées à El Niño

Plus de 2.000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile dans le Nord-Est de l'Argentine cette semaine en raison d'inondations liées au phénomène climatique El Niño, qui ont déjà coûté la vie à deux personnes le weekend dernier.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les précipitations de ces dernières semaines ont accru le débit des fleuves Paraná, Uruguay et Iguazú, qui bordent distinctement l'Argentine, le Brésil, le Paraguay ou encore l'Uruguay.

Ces pluies sont liées à El Niño, qui élève la température de la surface de l'océan Pacifique et modifie les régimes de vents et de précipitations sur la planète. Les spécialistes prévoient que l'épisode actuel sera l'un des plus intenses depuis des décennies.

Dans la province de Chaco, 1.200 à 1.300 personnes ont quitté leur domicile pour se mettre à l'abri, a fait savoir Gustavo Santos, de la Protection civile locale, qui a mis en garde contre un phénomène qui "va durer quelques mois, le niveau du fleuve va monter et descendre sans cesse".

Et dans la province voisine de Corrientes, un millier d'autres habitants ont dû abandonner leur logement, d'après les données de la Défense civile diffusées mercredi 21 octobre.

Là, dans la ville touristique de Paso de la Patria, plusieurs quartiers ont été inondés après la rupture d'une digue de retenue, provoquée par la crue du fleuve Paraná.

"Pour l'instant, je tiens bon ici, chez moi. D'un jour à l'autre, un mètre d'eau s'est engouffré chez moi", a témoigné auprès de l'AFP un habitant, Juan Pablo Gómez, à proximité de sa maison inondée.

Dans certaines parties de la ville, seuls les toits des maisons sont hors de l'eau. Sur un terrain de football, seule la barre transversale d'un but est encore visible.

Lundi 19 octobre, la Défense civile de la ville de Corrientes avait annoncé la noyade de deux ouvriers agricoles, morts alors qu'ils transportaient du bétail hors de zones inondées.

AFP/VNA/CVN