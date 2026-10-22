Meta : chiffre d'affaires supérieur aux attentes au 3e trimestre

Le géant des réseaux sociaux Meta a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au 3 e trimestre, mais d'un bénéfice amputé par près de 10 milliards de dollars liés à l'accord qui a clos son procès historique en août sur la santé mentale des adolescents.

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Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a réalisé au 3e trimestre un chiffre d'affaires de 64,6 milliards de dollars, en hausse de 26% sur un an, grâce à la publicité. Hors charge judiciaire, son bénéfice d'exploitation aurait atteint près de 23 milliards de dollars et dépassé les attentes.

Meta prévoit entre 73 et 76 milliards de dollars de chiffre d'affaires au 4e trimestre et a relevé le bas de sa fourchette d'investissements pour 2026, désormais de 135 à 145 milliards, afin de tenir le rythme de la course à l'intelligence artificielle. Le titre gagnait environ 3% dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

AFP/VNA/CVN