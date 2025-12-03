OCDE

L'économie mondiale reste plus résiliente que prévu, mais les risques persistent

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) mondial devrait ralentir, passant de 3,2% en 2025 à 2,9% en 2026, conformément aux prévisions de septembre, a déclaré mardi 2 décembre l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans ses dernières Perspectives économiques.

>> La croissance mondiale devrait s'établir à 3,2% cette année, avant de ralentir à 2,9% en 2026

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Le rapport montre que l'économie mondiale a fait preuve d'une plus grande résilience que prévu cette année, mais qu'elle continuait de faire face à des risques tels que les barrières commerciales, les bulles liées à l'intelligence artificielle et les vulnérabilités budgétaires.

L'OCDE prévoit que la croissance économique américaine ralentira, passant de 2,8% en 2024 à 2% en 2025, puis à 1,7% en 2026, en raison de l'impact des droits de douane supplémentaires, du ralentissement de la consommation privée et du "shutdown" du gouvernement fédéral. La croissance économique de la zone euro devrait atteindre, elle, 1,3% en 2025 et 1,2% en 2026.

Selon le rapport, des politiques macroéconomiques accommodantes, l'amélioration des conditions financières soutenue par l'optimisme entourant les nouvelles technologies, ainsi que la progression des investissements et des échanges liés à l'intelligence artificielle ont contribué à soutenir la demande mondiale, compensant en partie l'impact de l'incertitude politique accrue et de la montée des barrières commerciales.

L'OCDE avertit toutefois que les risques pesant sur l'économie mondiale s'accumulent. Les effets des hausses tarifaires ne se sont pas encore pleinement faits sentir, mais ils transparaissent de plus en plus dans les choix de dépenses, les coûts supportés par les entreprises et les prix à la consommation, en particulier aux Etats-Unis.

Face à ces défis, l'institution estime que les priorités des politiques consistent à faire diminuer durablement les tensions commerciales, l'incertitude liée à l'action publique et l'inflation, à remédier aux risques émergents pour la stabilité financière, à établir une trajectoire budgétaire crédible garantissant la viabilité de la dette et à mettre en œuvre des réformes structurelles ambitieuses afin de renforcer la productivité.

Le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a souligné dans le rapport qu'un dialogue constructif entre les pays était essentiel pour garantir une dissipation durable des tensions commerciales et améliorer les perspectives économiques mondiales. Il a ajouté que des marchés mondiaux ouverts fonctionnant bien amènent un meilleur niveau de vie et à une croissance plus forte.

Xinhua/VNA/CVN