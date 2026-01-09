Coupe d’Asie AFC U23 : le Vietnam et le Kirghizistan s’affrontent dans un match décisif

Le Vietnam tentera de confirmer sa victoire lors du match d’ouverture face au Kirghizistan, le 9 janvier, pour son deuxième match du groupe A de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2026.

Photo : VNA/CVN

Avec un classement très serré en phase de groupes, cette rencontre est considérée comme cruciale dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

L’équipe de Kim Sang-sik aborde ce match avec confiance après son impressionnante victoire 2-0 face à la Jordanie. Le Vietnam bénéficie également d’un renfort de taille : l’attaquant Nguyên Thanh Nhàn a repris l’entraînement après sa blessure. Si sa titularisation reste incertaine, son retour offre au staff technique une option offensive supplémentaire, notamment pour prendre l’ascendant sur le joueur en début de rencontre.

Devant, le jeune attaquant Nguyên Lê Phat continue d’impressionner après sa première titularisation avec le Vietnam. Le joueur de 19 ans devrait conserver sa place, le Vietnam cherchant vraisemblablement à maintenir son jeu discipliné, en privilégiant la maîtrise du milieu de terrain et l’exploitation des coups de pied arrêtés - un point fort déjà démontré lors de son premier match le 5 janvier.

Le Kirghizistan, de son côté, aborde cette rencontre avec un handicap de taille. Son milieu défensif Arsen Sharshenbekov sera absent après son expulsion directe lors de la défaite inaugurale face au pays hôte, l’Arabie saoudite.

L’absence de Sharshenbekov, considéré comme le principal meneur de jeu et rempart défensif de l’équipe, risque de perturber l’équilibre du milieu de terrain kirghize face à une équipe vietnamienne bien organisée.

Malgré cette défaite, il ne faut pas sous-estimer l’équipe d’Asie centrale. Le Kirghizistan possède des atouts physiques supérieurs, misant sur la force, le jeu aérien et l’intensité des duels au milieu de terrain - des facteurs qui pourraient poser des problèmes à la défense vietnamienne.

Le football n’est pas qu’une question de chiffres et de statistiques, mais ces dernières peuvent donner une idée des dynamiques entre adversaires. Celle qui régit la rivalité entre les Guerriers de l’Étoile d’or et les Faucons blancs est clairement en faveur des premiers.

En effet, les joueurs vietnamiens ont atteint la finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC en 2018 et les quarts de finale en 2022 et 2024. Pour le Kirghizistan, il s’agit de sa première participation à cette compétition.

La forme récente du Vietnam est également à son avantage, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs, dix buts marqués et seulement trois encaissés. Le Kirghizistan, quant à lui, a perdu trois de ses cinq dernières rencontres, concédant douze buts.

Cependant, le Vietnam est désavantagé physiquement. Figurant parmi les équipes les plus petites et les plus légères du tournoi, il bénéficie d’un net avantage en termes de taille et de force physique. De ce fait, les coups de pied arrêtés devraient rester une arme cruciale pour l’équipe de Kim Sang-sik.

En termes de valeur de l’effectif, le Kirghizistan est également mieux coté. Selon Transfermarkt, son équipe est évaluée à environ 4 millions d’euros, contre 3,13 millions pour le Vietnam.

Dans ce contexte, la capacité à prendre rapidement le contrôle du match et à ouvrir le score pourrait s’avérer décisive. Une victoire rapprocherait le Vietnam des huitièmes de finale et confirmerait son statut d’équipe parmi les plus expérimentées de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC.

VNA/CVN