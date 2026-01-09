Coupe d’Asie AFC U23 : le Vietnam aux portes des quarts de finale

L'équipe vietnamienne des moins de 23 ans (U23) a décroché une victoire palpitante 2 à 1 contre l'équipe kirghize, lui ouvrant quasiment la voie aux quarts de finale du Championnat d'Asie des moins de 23 ans de l'AFC.

Ce résultat de 2-1 suffit à offrir aux les élèves de l'entraîneur Kim Sang-sik leur deuxième victoire consécutive dans cette phase finale de la Coupe d'Asie U23 2026.

Avec un carton plein de 6 points après deux matches, la sélection vietnamienne consolide sa place de leader du groupe A. Sa qualification pour le tour suivant sera officiellement actée si, lors du match tardif, l'Arabie saoudite, pays hôte, ne s'incline pas face à la Jordanie.

À l'inverse, après ce deuxième revers en phase de poules, le Kirghizistan est officiellement éliminé et doit dire adieu à la compétition asiatique 2026.

