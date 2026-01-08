L’U16 du PVF affrontera le Barça et le PSG à Coupe internationale Al Kass à Doha

L’équipe U16 du PVF, représentante du Vietnam, affrontera les équipes du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain sur les sites de l’Académie Aspire au Qatar, qui accueillera la phase finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA de 2025 à 2029.

Photo : CTV/CVN

L’équipe U16 du PVF participera à la Coupe internationale Al Kass (U17), qui se déroulera du 19 au 30 janvier à Doha. Ce tournoi réunira plusieurs équipes de jeunes de premier plan du monde entier. L’équipe vietnamienne a été tirée au sort dans le même groupe que les U16 du FC Barcelone, du PSG et du Kashiwa Reysol.

Tous les matchs se joueront dans les stades de l’Académie Aspire, un centre sportif d’excellence qui forme des jeunes athlètes dès leur plus jeune âge, tant sur le plan éducatif que sportif.

Le tournoi permettra à l’équipe U16 du PVF de se mesurer à des équipes de jeunes de haut niveau dans des stades prestigieux.

L’effectif comprend plusieurs joueurs qui ont récemment brillé avec l’équipe U17 du Vietnam lors des qualifications pour la Coupe d’Asie des nations U17 de l’AFC 2026, ainsi que de jeunes talents de l’équipe U14 du PVF qui a participé au Championnat des Clubs du Nord U14 2025/2026.

L’équipe U16 du PVF débutera son tournoi contre le Kashiwa Reysol (Japon) à 21h50. Le 20 janvier 2026, ils affronteront l’équipe U16 du PSG (France) le 22 janvier à 21h50, avant de rencontrer l’équipe U16 de Barcelone pour leur dernier match de groupe le 24 janvier à 19h30.

Toutes les rencontres auront lieu sur le terrain N°7 de l’Académie Aspire, à Doha, au Qatar.

VNA/CVN