L'Italien Kimi Antonelli, sur Mercedes, remporte le Grand Prix d'Espagne

Parti en deuxième position, l'Italien a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Anglais Lando Norris (McLaren), qui s'était élancé en pole position mais a été malchanceux.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Antonelli a en effet bénéficié d'un coup de pouce du destin puisqu'une voiture de sécurité virtuelle survenue en début de course a piégé Norris qui comptait déjà cinq secondes d'avance et lui a permis de s'imposer sans forcer son talent.

"C'était une course difficile. C'est bien de gagner mais ça ne me laisse pas un aussi bon sentiment que d'habitude car je pense que Lando méritait de gagner. Mais on prend cette victoire et on va continuer de pousser", a déclaré l'Italien.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a fait la course en tête durant plus de la moitié du Grand Prix, a attendu le plus tard possible pour changer de pneus en espérant une voiture de sécurité ou un drapeau rouge, avant de finalement rentrer aux stands à dix tours de l'arrivée pour finir quatrième, devant la seconde Mercedes de George Russell.

L'Anglais a encore cédé 15 points à son coéquipier italien, qui caracole désormais en tête du championnat avec 81 longueurs d'avance.

Le septuple champion du monde, l'Anglais Lewis Hamilton (Ferrari), a, lui, dû abandonner dès le 7e tour en raison d'un problème de freins.

Le Top 10 est complété par l'Argentin Franco Colanpinto (Alpine), l'Australien Oscar Piastri (McLaren), le Britannique Arvid Lindblad (Racing Bulls) et l'Allemand Nico Hülkenberg (Audi).

Les deux Français Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine) ont terminé à la porte des points, aux 11e et 12e rangs.

Les supporters espagnols n'ont pas pu vibrer pour leurs protégés puisque le vétéran Fernando Alonso (Aston Martin) a pris la 17e place, alors que Carlos Sainz (Williams) a abandonné.

S'il y a eu plus de dépassements lors du Grand Prix que ce qui était redouté, la première course sur le circuit semi-urbain flambant neuf du Madring a été relativement ennuyeuse et n'a pas tenu toutes ses promesses.

AFP/VNA/CVN