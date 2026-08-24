F1 : le Britannique Lando Norris (McLaren) remporte l'ultime GP des Pays-Bas

Le Britannique Lando Norris (McLaren), champion du monde en titre, a remporté de manière éclatante l'ultime Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, marqué dimanche à Zandvoort par l'abandon sur accident dès le premier tour de l'enfant du pays, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au terme d'une course haletante entre les Mercedes, les Ferrari et les McLaren, le leader du championnat du monde Kimi Antonelli se classe deuxième à 11,5 secondes de Norris, devant son coéquipier et rival chez Mercedes, le Britannique George Russell.

C'est la deuxième victoire cette année de Norris, 26 ans, qui avait gagné en Hongrie fin juillet : "Magnifique !", s'est-il exclamé à l'arrivée à la radio de sa monoplace McLaren motorisée par Mercedes.

Ce fut "une course difficile, je me la suis rendue difficile, mais c'était une belle course, une belle bataille, probablement l'une de mes meilleures victoires", a proclamé sur le podium Lando Norris, un jeune homme souriant et doux devant les médias mais réputé pilote agressif sur la piste.

Il a enlevé en 2025 son premier championnat du monde au terme d'une bataille épique contre son coéquipier australien Oscar Piastri chez McLaren, et Verstappen.

Ce dernier, quadruple champion du monde (2021-2024), avait abandonné après un gros accident de sa Red Bull dès le premier tour de la dernière édition de ce GP des Pays-Bas, à Zandvoort, un circuit au bord de la mer du Nord, devant des dizaines de milliers de fans.

"Je suis OK", avait dit immédiatement sur sa radio le pilote de 28 ans dont la monoplace a glissé sur une piste encore humide et s'est fracassée contre les glissières de sécurité.

La course a été arrêtée pendant 35 minutes avant de reprendre pour une bataille au sommet entre Norris, Antonelli, le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari) et son coéquipier monégasque Charles Leclerc.

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Tous ces hommes se sont doublés et re-dépassés aux premières places des 72 tours (306 km), au gré des changements de pneumatiques selon la stratégie de chacune des écuries.

"C'était une course intense et je m'étais débrouillé pour en prendre la tête (...) mais je n'avais pas toutes mes sensations avec la voiture", a déclaré le jeune prodige italien Antonelli, disant aussi sa satisfaction que son rival et coéquipier Russell en Mercedes ait été "beau joueur" pour finir troisième.

Surnommé "l'incomparable", le GP des Pays-Bas a connu ce week-end son ultime édition après son retour au calendrier en 2021. Il ne sera plus à l'affiche en 2027 pour des raisons de coûts, au grand dam des fans de F1 et des pilotes qui adorent ce tracé atypique qui serpente au milieu des dunes de sable de la mer du Nord et compte des virages inclinés, un dénivelé et une ligne droite ultra rapide.

À noter que le Français Pierre Gasly (Alpine) finit dixième.

Au classement provisoire du championnat du monde, Antonelli reste premier avec 242 points, devant Russell et Hamilton avec chacun 183 points.

AFP/VNA/CVN