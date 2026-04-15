Les États-Unis et Israël profiteraient des pourparlers pour préparer une opération terrestre en Iran

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|Au port de Bandar Lengeh, dans la province d'Hormozgan, en Iran.
|Photo : IRNA/VNA/CVN
Selon l'Agence de presse TASS, le Conseil de sécurité russe a déclaré que cela pourrait se produire alors que le Pentagone continue de renforcer la présence militaire américaine dans la région.
Le Conseil a averti que si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs, les hostilités pourraient reprendre avec une intensité accrue d'ici deux semaines.
Cette agence a également déclaré que le gouvernement iranien gardait le contrôle de la situation intérieure, sans aucun signe des troubles attendus par Washington et Tel-Aviv, et que divers groupes politiques et sociaux en Iran s'étaient ralliés aux autorités centrales.
Xinhua/VNA/CVN