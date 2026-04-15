Conseil de sécurité russe

Les États-Unis et Israël profiteraient des pourparlers pour préparer une opération terrestre en Iran

Les États-Unis et Israël pourraient se servir des pourparlers de paix pour préparer une éventuelle opération militaire terrestre contre l'Iran, ont rapporté mardi 14 avril des médias russes, citant le Conseil de sécurité russe.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Selon l'Agence de presse TASS, le Conseil de sécurité russe a déclaré que cela pourrait se produire alors que le Pentagone continue de renforcer la présence militaire américaine dans la région.

Le Conseil a averti que si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs, les hostilités pourraient reprendre avec une intensité accrue d'ici deux semaines.

Cette agence a également déclaré que le gouvernement iranien gardait le contrôle de la situation intérieure, sans aucun signe des troubles attendus par Washington et Tel-Aviv, et que divers groupes politiques et sociaux en Iran s'étaient ralliés aux autorités centrales.

Xinhua/VNA/CVN