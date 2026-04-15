Antonio Guterres appelle les États-Unis et l’Iran à poursuivre les négociations

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il jugeait essentiel de poursuivre les négociations entre les États-Unis et l’Iran, estimant irréaliste d’attendre une résolution d’un conflit long et complexe dès la première session.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Personne ne s’attend à ce que les pourparlers d’aujourd'hui règlent tous les problèmes. Néanmoins, je pense qu'il sera essentiel que cet événement crée les conditions nécessaires pour changer la manière dont les parties au conflit ont agi jusqu'à présent", a affirmé M. Guterres en répondant aux questions des médias au siège de l’ONU.

Le 11 avril, l’Iran et les États-Unis ont tenu plusieurs rounds de négociations à Islamabad, capitale du Pakistan. La délégation iranienne était dirigée par le président du parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, tandis que la délégation américaine était conduite par le vice-président James David Vance.

Comme l’ont ensuite indiqué les deux parties, aucun accord n’a été trouvé sur un règlement durable du conflit en raison de divergences persistantes. Les perspectives d’avancement du dialogue entre Téhéran et Washington restent incertaines. Les États-Unis ont imposé un blocus naval à l'Iran le 13 avril.

TASS/VNA/CVN