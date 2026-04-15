Tensions au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers événements mardi 14 avril en lien avec les tensions au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis tient depuis une semaine.

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>> Le Liban et Israël conviennent de négociations sous médiation américaine

Photo : AFP/VNA/CVN

Les cours du pétrole sous les 100 dollars

Les cours du pétrole accélèrent leur baisse, le marché semblant croire à un apaisement du conflit au Moyen-Orient et avoir l'espoir d'une reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI), la référence américaine, a chuté de 7,87% à 91,28 dollars et le Brent, la référence internationale, a perdu 4,60% à 94,79 dollars.

Réunion "constructive" pour le Liban, "excellent échange" pour Israël

L'ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter, a salué un "excellent échange" à l'issue des pourparlers menés avec le Liban à Washington.

"Nous avons découvert aujourd'hui que nous (Israël et le Liban, ndlr) sommes du même côté" et "unis dans notre volonté de libérer le Liban" du Hezbollah, a-t-il déclaré à des journalistes.

L'ambassadrice du Liban aux États-Unis, Nada Hamadeh Moawad, a elle qualifié la "réunion préparatoire" de "constructive" dans un communiqué, ajoutant qu'elle avait "appelé à un cessez-le-feu" entre Israël et le Hezbollah, et au retour du million de déplacés dans leurs maisons.

Les deux pays ont accepté d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable à l'issue de "discussions productives" à Washington entre représentants des deux pays, a indiqué la diplomatie américaine.

Washington ne prolongera pas l'allègement des sanctions sur le pétrole iranien

Le Trésor américain a annoncé qu'il ne prolongera pas la levée temporaire de certaines sanctions visant le pétrole iranien, décidée en mars pour atténuer les effets du conflit au Moyen-Orient sur le marché des hydrocarbures.

Washington va en revanche prolonger jusqu'à fin octobre la suspension partielle de sanctions contre le géant russe Lukoil, dans un contexte de flambée des cours des hydrocarbures.

Israël transfère trois membres du Hezbollah pour les interroger

L'armée israélienne a annoncé que trois combattants du mouvement islamiste Hezbollah s'étaient rendus à ses troupes à Bint Jbeil, dans le Sud du Liban, où elle a lancé un assaut, et qu'ils avaient ensuite été transférés en Israël pour y être interrogés.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Hezbollah revendique 13 attaques après le début des entretiens israélo-libanais

Le Hezbollah a revendiqué des attaques simultanées contre 13 localités dans le Nord d'Israël, peu après le début des pourparlers directs entre Israéliens et Libanais.

"À la suite d'une évaluation de la situation et compte tenu des derniers développements, une intensification des tirs en provenance du Liban est possible", avait peu avant mis en garde l'armée israélienne.

Celle-ci a par ailleurs annoncé que dix de ses soldats avaient été blessés, dont trois grièvement, dans des affrontements contre le Hezbollah à Bint Jbeil, une ville du Sud du territoire libanais, où elle a lancé un assaut.

Le président libanais espère que les pourparlers avec Israël marqueront "le début de la fin" de la souffrance de ses compatriotes

Le président libanais Joseph Aoun a dit espérer que les pourparlers avec Israël à Washington marqueront "le début de la fin de la souffrance des Libanais", après plusieurs semaines de guerre entre Israël et le Hezbollah.

Appel à Israël et au Liban à "saisir l'opportunité" des pourparlers de paix

Dix-sept pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont appelé le Liban et Israël à "saisir l'opportunité" des pourparlers de paix directs qui doivent se dérouler à Washington sous médiation américaine.

"Nous voulons parvenir à la paix et à la normalisation avec l'État libanais. (...) Le problème, c'est le Hezbollah", a de son côté dit le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar.

Six navires refoulés par l'armée américaine

L'armée américaine a annoncé avoir empêché six navires de quitter les ports iraniens au cours des premières 24 heures du blocus imposé par les États-Unis à la République islamique.

Lundi 13 avril, au moins deux bâtiments en provenance d'Iran ont franchi le détroit d'Ormuz.

AFP/VNA/CVN