L'Iran lance un exercice militaire à grande échelle dans l'Ouest du pays

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a lancé samedi 4 janvier un exercice militaire à grande échelle dans la province de Kermanchah, dans l'ouest du pays, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. Selon IRNA, l'exercice, nommé "Grand Prophète 19", implique différentes unités spéciales et branches des forces terrestres du CGRI. Au cours de la première partie de l'exercice, a indiqué l'agence, différents scénarios d'opération de réponse rapide ont été mis en pratique, notamment le transfert rapide de troupes et d'équipements dans la région montagneuse d'Avroman, dans la province de Kermanchah. Par ailleurs, a précisé IRNA, de nouveaux équipements militaires seront utilisés et testés pendant l'exercice.

Xinhua/VNA/CVN