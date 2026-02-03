Iran/États-Unis

Un "cadre de travail" bientôt finalisé en vue de négociations avec Washington annonce Téhéran

L'Iran a affirmé ce lundi 2 février qu'un "cadre de travail" pour des négociations, en vue d'un accord avec les États-Unis, sera achevé "dans les prochains jours" . Le président américain Donald Trump a déclaré la veille espérer "trouver un accord" avec Téhéran, qu'il presse de négocier sur le dossier du nucléaire, alors qu'une "armada" américaine a été déployée dans le Golfe persique.

Photo : AFP/VNA/CVN

En Iran, la menace d'une intervention militaire américaine se fait plus pressante. Possible issue à l'escalade des tensions, Téhéran a affirmé ce lundi 2 février l'achèvement "dans les prochains jours" d'un "cadre" et d'une "méthode de travail" posant les bases pour des négociations avec les États-Unis. Téhéran et Washington n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980. Les États-Unis ont délégué à la Suisse la gestion de l'ensemble de leurs affaires consulaires en Iran. "Les pays de la région servent de médiateurs pour l'échange de messages", a précisé en ce sens Esmaïl Baghaï, porte-parole de la diplomatie iranienne, cité par l'AFP.

"Divers points ont été abordés et nous examinons et finalisons les détails de chaque étape du processus diplomatique", a ajouté le porte-parole. Esmaïl Baghaï a également réfuté l'idée selon laquelle la tenue de ces négociations seraient soumise à un "ultimatum" de la part des États-Unis. L'Iran "agit toujours avec honnêteté et sérieux dans les processus diplomatiques, mais (notre pays) n'accepte jamais d'ultimatum. Par conséquent une telle affirmation ne peut être confirmée", a-t-il déclaré. Donald Trump affirmait vendredi 30 janvier avoir fixé une échéance à l'Iran pour l'obtention d'un accord.

Quelques heures après la prise de parole d'Ali Khamenei, Donald Trump a affirmé espérer "trouver un accord" avec l'Iran. "Si nous n'avons pas d'accord, nous allons voir si (le guide suprême) avait raison ou non", a-t-il affirmé en réaction à la menace d'une guerre régionale. Le président américain a massé des bâtiments de guerre dans le Golfe persique. La flottille, notamment composée d'un porte-avions, a été qualifiée d'"armada" par le chef de la Maison-Blanche, qui a déclaré avoir "là-bas les navires les plus gros, les plus puissants du monde".

AFP/VNA/CVN