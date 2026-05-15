Xi Jinping et Donald Trump tiennent une réunion privée à Pékin

Le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump ont tenu une réunion privée vendredi 15 mai à Pékin. Cette réunion a eu lieu au lendemain des entretiens entre MM. Xi et Trump.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Soulignant que la visite de M. Trump était historique et emblématique, M. Xi a déclaré que les deux parties avaient défini une nouvelle vision pour bâtir une relation Chine - États-Unis constructive de stabilité stratégique.

"Nous sommes parvenus à d'importants accords communs sur le maintien de relations économiques et commerciales stables, l'élargissement de la coopération pratique dans divers domaines et la prise en compte appropriée des préoccupations de chacun", a déclaré M. Xi.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la communication et la coordination sur les questions internationales et régionales, selon M. Xi.

Cette visite est propice au renforcement de la compréhension mutuelle, à l'approfondissement de la confiance réciproque et à l'amélioration du bien-être des deux peuples, a ajouté M. Xi.

Cela démontre une nouvelle fois qu'il est dans l'aspiration commune des deux peuples, et dans l'attente des peuples du monde entier, que la Chine et les États-Unis trouvent la bonne voie pour s'entendre et parviennent à une coexistence pacifique ainsi qu'à une coopération gagnant-gagnant sur la base du respect mutuel, a déclaré M. Xi.

"Tandis que le président Trump souhaite rendre sa grandeur à l'Amérique, je suis déterminé à conduire le peuple chinois vers le renouveau national", a déclaré M. Xi, soulignant que les deux pays pouvaient faire progresser leur développement et leur revitalisation respectifs en renforçant leur coopération.

"La Chine et les États-Unis doivent mettre en œuvre les accords communs importants auxquels ils sont parvenus, préserver la dynamique positive chèrement acquise, maintenir le cap, éviter toute perturbation et favoriser le développement stable des relations bilatérales", a déclaré M. Xi.

Xinhua/VNA/CVN