L'Iran n'a pas encore pris de décision concernant la proposition de paix américaine

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré le 7 mai que son pays n'avait pas encore pris de décision définitive concernant la proposition de paix américaine, et n'avait donc pas encore répondu à Washington.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l'agence de presse officielle IRNA, il a indiqué que l'Iran examinait toujours les messages échangés par l'intermédiaire du Pakistan.

M. Baghaei a précisé que les dernières discussions entre l'Iran et le Pakistan portaient sur le plan en 14 points proposé par Téhéran pour mettre fin au conflit avec les États-Unis et Israël, un plan qui a été transmis à Washington par Islamabad.

Il a ajouté que les États-Unis avaient exprimé leur position sur la proposition iranienne sous la forme d'un plan.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que l'Iran examinait la proposition américaine et transmettrait sa réponse au Pakistan une fois qu'une conclusion aurait été atteinte. La prochaine étape sera décidée en fonction de ces échanges de messages, a-t-il conclu.

Les propos de M. Baghaei font suite à un article publié plus tôt dans la journée par Al Arabiya, qui cite une source pakistanaise selon lequel l'Iran pourrait transmettre sa réponse à la proposition américaine via le Pakistan dès le 7 mai.

Al Arabiya a également cité des sources indiquant qu'un accord avait été trouvé concernant un allègement du blocus naval américain en échange de la réouverture progressive du détroit d'Ormuz.

L'Iran, les États-Unis et Israël ont conclu un cessez-le-feu le 8 avril après 40 jours de combats, un conflit déclenché par les attaques américaines et israéliennes contre Téhéran et d'autres villes iraniennes le 28 février.

Après la trêve, des délégations iranienne et américaine ont eu une première série de pourparlers de paix dans la capitale pakistanaise les 11 et 12 avril, sans parvenir à un accord.

Ces dernières semaines, les deux parties auraient échangé via le Pakistan plusieurs propositions définissant les conditions d'une résolution du conflit.

Xinhua/VNA/CVN