L’intelligence artificielle au cœur de la métamorphose de Hanoï

Caméras intelligentes, services publics numériques, infrastructures Cloud et centres de recherche : Hanoï déploie une feuille de route ambitieuse pour accélérer son développement technologique à l’horizon 2030.

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À l’occasion de la conférence consacrée à la publication du plan directeur de la capitale Hanoï à l’horizon de 100 ans et à la promotion des investissements en 2026, le Comité populaire municipal et le Service des sciences et des technologies de Hanoï ont signé plusieurs protocoles d’accord avec des entreprises technologiques, des organismes de recherche, des établissements de formation ainsi que des partenaires nationaux et internationaux.

Photo : ND/CVN

Ces accords, conclus avec de grandes entreprises technologiques vietnamiennes, visent à faire de Hanoï un pôle national d’excellence dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de développement de la capitale visant à concrétiser les orientations de la Résolution N°57 du Bureau politique, tout en mobilisant davantage le secteur privé dans la recherche, l’innovation et la mise en œuvre des technologies stratégiques "make in Vietnam".

Gouvernement numérique et partenariats stratégiques

Le Comité populaire de Hanoï a notamment signé un accord de coopération pour la période 2026-2030 avec le groupe CMC. Les deux parties concentreront leurs efforts sur le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique, de la société numérique et de la citoyenneté numérique.

Selon Truong Viet Dung, vice-président du Comité populaire de Hanoï, la signature de ces accords avec de grandes entreprises technologiques telles que CMC, Viettel, VNPT, MobiFone et FPT s’inscrit dans une feuille de route visant à mobiliser les ressources du secteur privé afin d’accompagner la ville dans sa transformation numérique et le développement de l’intelligence artificielle sur la période 2026-2030.

Grâce à cette coopération, la ville mettra en œuvre des solutions permettant aux citoyens, aux ménages commerçants ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises d’accéder plus rapidement aux plateformes numériques et aux nouveaux services technologiques.

Dans ce cadre, Hanoï et CMC mèneront conjointement des recherches en vue de développer un parc technologique numérique intégré regroupant des centres de données (Data Centers), des infrastructures Cloud, des plateformes d’intelligence artificielle, des centres de recherche et développement (R&D), des espaces d’innovation, des incubateurs d’entreprises, des instituts de recherche, des universités ainsi qu’un système de formation de ressources humaines numériques.

Photo : VNA/CVN

Les deux partenaires prévoient également de développer un complexe consacré à l’enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et des technologies numériques à Thuong Cat et Hoa Lac. Ce projet ambitionne de devenir le noyau d’un écosystème scientifique, technologique et innovant, tout en contribuant à former des ressources humaines hautement qualifiées pour la capitale.

Une feuille de route pour l’IA et l’innovation

L’un des axes majeurs de cette coopération concerne l’application de l’intelligence artificielle à la gouvernance urbaine et à la fourniture de services publics.

La ville étudiera le déploiement d’un écosystème unifié de caméras intelligentes et d’une plateforme d’analyse vidéo par intelligence artificielle (AI Video Analytics) sur l’ensemble de son territoire afin de renforcer la sécurité publique, la gestion du trafic et le pilotage des services administratifs.

Cette solution privilégiera les technologies "make in Vietnam" afin de garantir la souveraineté des données et la sécurité de l’information. Une phase pilote est prévue dans cinq à dix communes et quartiers avant une généralisation à plus grande échelle.

Par ailleurs, un assistant virtuel d’administration publique reposant sur l’intelligence artificielle générative sera déployé afin d’accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives en ligne, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Cet outil aidera également les fonctionnaires et les agents publics à consulter les textes réglementaires et les procédures administratives. En 2026, le modèle de commune et de quartier numériques basé sur la plateforme C-Gov devrait être expérimenté dans trois à cinq unités administratives.

De son côté, Nguyên Trung Chinh, président du conseil d’administration et directeur général du groupe CMC, a souligné que Hanoï était le berceau du développement de l’entreprise depuis plus de trois décennies.

Il a affirmé que CMC souhaitait contribuer davantage à la modernisation de l’administration publique, au développement de l’économie numérique et à la construction d’un modèle urbain fondé sur l’intelligence artificielle.

"Nous espérons que les axes de coopération définis dans cet accord seront rapidement traduits en programmes d’action et en projets concrets. Cette approche pionnière permettra de lever les obstacles liés à la mise en œuvre, tout en encourageant les entreprises à investir davantage dans la recherche et le développement de produits technologiques +make in Vietnam+ au service du développement national", a-t-il déclaré.

Cette signature dépasse ainsi le simple cadre d’un protocole d’accord en définissant une feuille de route concrète pour la réalisation des projets.

L’initiative du Comité populaire de Hanoï visant à renforcer les liens entre les autorités, les instituts de recherche, les universités et les entreprises technologiques devrait favoriser l’émergence de modèles exemplaires de développement fondés sur les données et l’intelligence artificielle, contribuant ainsi à construire une capitale "cultivée, civilisée, moderne et heureuse".

Quê Anh/CVN