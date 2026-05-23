Le Vietnam cherche à libérer son potentiel technologique

Face à une compétition internationale croissante, le Vietnam accélère sa stratégie de développement scientifique. En misant sur le renforcement de la recherche et le soutien aux entreprises, le pays entend consolider son autonomie technologique et jeter les bases d’une croissance durable.

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Photo : VNA/CVN

Dans un environnement international marqué par une concurrence technologique de plus en plus vive, le Parti et l’État vietnamiens ont multiplié les grandes orientations stratégiques. La Résolution N°57, promulguée par le Bureau politique le 22 décembre 2024 sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, place désormais les technologies au cœur de la croissance rapide et durable du pays.

Cette orientation a ensuite été intégrée dans la Loi de 2025 sur les sciences, les technologies et l’innovation ainsi que dans celle sur les hautes technologies, établissant un cadre juridique destiné à favoriser le développement des produits en la matière.

Parallèlement, les mécanismes de financement s’orientent vers une concentration accrue des ressources au sein de fonds dédiés aux sciences et aux technologies, afin de limiter la dispersion des investissements et d’optimiser l’efficacité des dépenses consacrées à la recherche et au développement.

Dans ce dispositif, la Fondation nationale pour le développement des sciences et technologies (Nafosted) joue un rôle central. Au-delà du financement, elle contribue à orienter la recherche et son déploiement dans les secteurs stratégiques, participant ainsi au renforcement de l’autonomie technologique du pays.

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Produits stratégiques et secteurs prioritaires

Ces dernières années, le gouvernement a déployé simultanément plusieurs politiques majeures, allant de l’identification de 11 groupes de technologies stratégiques et de 35 produits prioritaires à l’adoption du Programme national des sciences, des technologies et de l’innovation pour le développement des produits prioritaires.

Le ministère des Sciences et des Technologies pilote actuellement la mise en œuvre de ce programme, avec un premier accent mis sur plusieurs produits stratégiques : grands modèles de langage, assistants virtuels, caméras à intelligence artificielle, robots mobiles autonomes, 5G, blockchain et drones.

Pour transformer ces orientations en résultats concrets, l’enjeu principal demeure la mise en place de mécanismes efficaces de mobilisation et d’allocation des ressources. Les fonds de développement des sciences et technologies agissent comme des institutions financières intermédiaires, Nafosted étant appelée à jouer le rôle de “sage-femme” de l’écosystème national de l’innovation.

Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, les ministères, secteurs et collectivités locales ont récemment accéléré l’élaboration de plans d’action et de feuilles de route d’ici 2030 et à l’horizon 2035.

Les investissements dans les sciences et technologies continuent ainsi de progresser, permettant l’émergence de premiers résultats concrets : assistants virtuels sectoriels, systèmes de cartographie numérique des régions de matières premières ou encore dispositifs de traçabilité agricole fondés sur la blockchain.

Les universités et instituts de recherche ont également commencé à créer des centres spécialisés dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les nouvelles énergies.

Parallèlement, plusieurs entreprises vietnamiennes maîtrisent progressivement les technologies de base nécessaires au développement de produits stratégiques.

De son côté, Nafosted a renforcé son rôle d’organisme de financement majeur au service des chercheurs et des organisations scientifiques. Entre 2015 et 2025, cette fondation a soutenu plus de 300 projets par an et accompagné plus de 12.000 scientifiques.

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Environ 70% des projets financés ont été menés au sein des universités, renforçant ainsi les liens entre recherche et enseignement supérieur et contribuant à la formation de ressources humaines qualifiées dans les secteurs technologiques stratégiques.

Malgré ces avancées, le Vietnam demeure encore au début de son développement technologique, et le rôle des fonds de soutien à la science et à l’innovation n’a pas encore pleinement produit ses effets.

Selon le Pr. associé-Dr. Dào Ngoc Chiên, directeur de la Nafosted, “le principal défi réside dans les mécanismes de mise en œuvre eux-mêmes. De nombreuses réglementations restent trop générales et insuffisamment adaptées aux besoins spécifiques des différents acteurs”.

Incitations fiscales et politiques foncières

Les instituts de recherche et les universités ont notamment besoin de mécanismes de dépenses plus souples et d’une meilleure acceptation des risques liés à la recherche, tandis que les entreprises attendent davantage d’incitations fiscales, de politiques foncières adaptées, de normes techniques claires et d’une meilleure protection de la propriété intellectuelle.

“Il est nécessaire de poursuivre les réformes institutionnelles en différenciant les politiques selon les catégories de bénéficiaires plutôt qu’en appliquant une approche uniforme”, remarque M. Chiên.

Le Pr. associé-Dr. Dinh Van Trung, directeur de l’Institut de physique, estime également que les orientations prévues par la Décision gouvernementale N°1131 sur les technologies stratégiques “restent encore à un stade préliminaire et nécessitent davantage de temps avant qu’une évaluation complète puisse être réalisée”.

Les acteurs de la recherche soulignent également plusieurs difficultés persistantes : faibles débouchés pour certains produits spécialisés, instabilité des financements après validation des projets, procédures administratives longues ou encore concurrence croissante des produits importés.

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Dans ce contexte, le renforcement du rôle des fonds de développement des sciences et technologies apparaît essentiel afin d’assurer un accompagnement continu, depuis la recherche jusqu’à la commercialisation des produits.

Une amélioration des mécanismes de fonc-tionnement des fonds, associée à une meilleure gestion des risques, pourrait contribuer à libérer le potentiel d’innovation et à favoriser l’émergence de projets de rupture technologique.

En pratique, le rôle des fonds nationaux de développement scientifique demeure encore limité, notamment dans le secteur des entreprises.

Daprès le directeur général de la société MK Vision, Nguyên Trung Kiên, “de nombreuses entreprises ignorent encore l’existence de ces fonds ou les considèrent principalement comme des outils destinés à la recherche académique plutôt qu’au développement industriel et commercial”.

Il juge donc nécessaire de renforcer la communication autour des dispositifs de soutien existants et des nouvelles réformes envisagées afin de permettre aux entreprises scientifiques et technologiques d’y accéder plus facilement.

Thúy Hà/CVN