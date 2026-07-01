Société

Campagne «L’Été numérique 2026» à Hô Chi Minh-Ville

Dans le cadre de la campagne «L’Été numérique 2026» à Hô Chi Minh-Ville, de jeunes volontaires accompagnent les habitants dans leurs démarches administratives en ligne, contribuant à réduire la fracture numérique et à rapprocher la transformation digitale de la population.

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En cette matinée au Centre de services administratifs publics du quartier de Cầu Ông Lãnh, l’affluence est plus importante qu’à l’accoutumée. Parmi les habitants venus accomplir leurs démarches administratives, les jeunes volontaires en chemise bleue circulent sans relâche d’un guichet à l’autre. Les uns aident à installer l’application VNeID, les autres orientent les citoyens ou expliquent, étape par étape, les manipulations à effectuer sur un smartphone aux personnes âgées. Cette scène est devenue l’image emblématique de la campagne «L’Été numérique 2026», l’une des principales initiatives destinées à rapprocher la transformation numérique de la population de Hô Chi Minh-Ville.

Après plus d’un mois de déploiement, ces équipes de jeunes bénévoles ne se contentent plus d’accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives en ligne. Elles contribuent également à réduire la fracture numérique entre les générations. Pour la première fois, les équipes de «L’Été numérique» couvrent l’ensemble des 168 quartiers, communes et zones spéciales de la ville, constituant un réseau d’accompagnement présent sur tout le territoire, des arrondissements centraux jusqu’aux localités périphériques.

Innovation et transformation numérique

Cette campagne, organisée conjointement par l’Union de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville et le Service municipal des sciences et des technologies, concrétise les orientations de la Résolution N°57 du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Elle s’inscrit également dans le mouvement «L’alphabétisation numérique pour tous». Alors qu’auparavant la diffusion des compétences numériques reposait essentiellement sur des formations ou des actions de sensibilisation, les jeunes volontaires interviennent désormais directement sur le terrain, au plus près des habitants, transformant une politique publique en services concrets répondant aux besoins quotidiens de la population.

À l’échelle de la ville, 479 équipes «L’Été numérique» ont été constituées, mobilisant 8.165 jeunes, étudiants et membres de l’Union de la Jeunesse. Avant leur déploiement, plus de 2.000 volontaires ont suivi des formations spécialisées sur les logiciels destinés aux activités des organisations du Parti ainsi que sur les principales plateformes numériques telles que VNeID, VssID, le portail «Citoyen numérique de Hô Chi Minh-Ville» et les compétences nécessaires pour accompagner les usagers dans les services publics en ligne.

La campagne s’articule autour de sept missions majeures : diffuser les compétences numériques de base, accompagner les citoyens dans l’utilisation des services publics en ligne, assister les membres du Parti dans leurs démarches administratives numériques, sensibiliser la population à la transformation numérique, accompagner les commerçants dans leur transition numérique, promouvoir les applications de l’intelligence artificielle (IA) et participer à la numérisation ainsi qu’au traitement des données administratives. Autant de domaines prioritaires pour Hô Chi Minh-Ville dans sa stratégie de développement d’une administration et d’une société numériques.

Sur le terrain, au quartier de Cầu Ông Lãnh, les équipes de l’Université Ouverte de Hô Chi Minh-Ville et de l’Université des Technologies de l’Information (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) enchaînent les interventions sans véritable temps de pause. Chacun est affecté à une mission précise, mais tous poursuivent le même objectif : permettre aux habitants d’accomplir leurs démarches plus rapidement et de limiter les erreurs lors des procédures numériques.

Phan Nguyên Hoàng Oanh, étudiante à l’Université Ouverte de Hô Chi Minh-Ville, vient tout juste d’aider une habitante âgée à effectuer la certification numérique d’une copie de sa carte d’identité. Selon elle, la plus grande satisfaction ne réside pas dans le nombre de dossiers traités, mais dans le moment où les citoyens réussissent, par eux-mêmes, des manipulations qui leur semblaient jusque-là particulièrement complexes.

"Mon été prend tout son sens lorsque je peux mettre l’énergie de la jeunesse au service des habitants et les aider, à travers de petits gestes, à accéder plus facilement aux technologies numériques", confie-t-elle.

Au sein du Service de police chargé de la gestion administrative de l’ordre social (PC06) de la Police de Hô Chi Minh-Ville, les jeunes volontaires sont tout aussi sollicités. Selon Luu Van Phúc, représentant de l’Union de la Jeunesse du quartier de Cầu Ông Lãnh, chaque permanence mobilise entre quinze et vingt bénévoles qui accompagnent quotidiennement de 150 à 200 citoyens pour le renouvellement de leur carte d’identité, l’activation du niveau 2 de l’identité électronique ainsi que l’utilisation de l’application VNeID pour le suivi des rendez-vous et des démarches administratives.

Les observations réalisées sur le terrain montrent que la plus grande partie du travail des volontaires ne consiste pas seulement à manipuler les smartphones, mais surtout à expliquer patiemment les procédures. Pour de nombreuses personnes âgées, mémoriser un mot de passe, se connecter à un compte ou vérifier son identité numérique constitue encore un véritable obstacle. Grâce à la patience et à la pédagogie des jeunes bénévoles, la transformation numérique devient progressivement plus accessible et moins intimidante.

Âgé de 66 ans, Nguyễn Hoàng Chi, habitant du quartier 19 de Cầu Ông Lãnh, explique qu’il se sent désormais rassuré lorsqu’il aperçoit les chemises bleues des volontaires au centre administratif.

"À notre âge, les smartphones restent parfois difficiles à utiliser. Les jeunes nous expliquent chaque étape avec calme et simplicité. Grâce à eux, les démarches numériques ne nous paraissent plus aussi compliquées", témoigne-t-il.

Au-delà de l’accompagnement des habitants, la campagne innove cette année en apportant un soutien spécifique aux membres du Parti dans l’utilisation du Carnet électronique des membres du Parti, outil désormais intégré au processus de transformation numérique des organisations politiques de la ville.

À l’issue d’une réunion de cellule du quartier 11, dans le quartier de Bình Loi Trung, Nguyên Thị Phuong Quyên, étudiante à l’Académie des Cadres de Hô Chi Minh-Ville, poursuit son travail en aidant les membres du Parti à installer l’application, récupérer leurs identifiants et découvrir les nouvelles fonctionnalités.

Accompagnement personnalisé

Selon elle, la principale difficulté réside dans le fait que la majorité des membres sont âgés. Beaucoup utilisent rarement leur téléphone portable ou le partagent avec leurs enfants, ce qui les conduit souvent à oublier leurs mots de passe. Chaque situation nécessite ainsi un accompagnement personnalisé.

"Ce qui me rend la plus heureuse, c’est de voir les oncles et les tantes réussir à se connecter seuls et utiliser l’application en toute autonomie. Ce sont de petites réussites qui leur donneront davantage de confiance pour utiliser les services numériques à l’avenir", explique-t-elle.

Engagée dans la même mission, Nguyên Thu Hiên, étudiante à l’Université Văn Lang, souligne que des manipulations très simples pour les jeunes peuvent représenter un véritable défi pour les personnes âgées. C’est pourquoi les bénévoles prennent le temps de répéter les explications, de guider chaque étape et d’accompagner les citoyens jusqu’à ce qu’ils maîtrisent pleinement les outils.

"Voir le sourire et le soulagement des personnes âgées lorsqu’elles parviennent enfin à utiliser l’application est la plus belle récompense pour nous", confie-t-elle.

Ces progrès sont également salués par les bénéficiaires eux-mêmes. Trần Thị Thương Thương, secrétaire adjointe de la cellule du quartier 11, rappelle que la majorité des membres de son organisation sont aujourd’hui retraités et rencontrent encore des difficultés face aux nouvelles technologies.

« Grâce au soutien des jeunes volontaires, de nombreux membres du Parti savent désormais utiliser le Carnet électronique et effectuer leurs démarches en ligne. Leur patience et leur disponibilité nous permettent d’aborder les technologies numériques avec beaucoup plus de sérénité », souligne-t-elle.

Pour Nguyên Thị Đang, 71 ans, la satisfaction est visible lorsqu’elle parvient, pour la première fois, à installer seule l’application et à apprendre à régler sa cotisation du Parti en ligne.

«À mon âge, utiliser un smartphone est loin d’être évident. Aujourd’hui, grâce aux jeunes volontaires qui m’ont accompagnée pas à pas, j’y suis enfin arrivée. Je leur suis profondément reconnaissante pour leur patience et leur gentillesse», dit-elle avec émotion.

Les observations menées dans plusieurs points d’accueil montrent que «L’Été numérique» dépasse largement le cadre d’une simple campagne estivale de volontariat. L’initiative est devenue un véritable trait d’union entre l’administration numérique et les citoyens. À mesure que les services publics se dématérialisent, la présence d’équipes capables d’accompagner directement les habitants - en particulier les personnes âgées ou les moins familiarisées avec les outils numériques - apparaît comme un levier essentiel pour réduire la fracture numérique.

Évaluant les premiers résultats de la campagne, Nguyên Dang Khoa, secrétaire de l’Union de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville, a salué le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative et l’enthousiasme des équipes de volontaires. Selon lui, les jeunes contribuent non seulement à renforcer les compétences numériques de la population, mais aussi à diffuser une culture de l’innovation au sein des collectivités locales, créant ainsi des bases solides pour la construction de l’administration numérique de la métropole.

Plus d’un mois après son lancement, les chemises bleues des volontaires sont désormais présentes dans la quasi-totalité des centres administratifs, des quartiers résidentiels et des points de services publics de Hô Chi Minh-Ville. Derrière des gestes en apparence modestes - installer une application, récupérer un mot de passe ou accompagner un citoyen jusqu’à sa première connexion réussie - se dessine une ambition beaucoup plus vaste : faire en sorte que la transformation numérique ne demeure pas un simple objectif institutionnel, mais qu’elle s’inscrive concrètement dans le quotidien de chaque habitant.

Texte : Quang Châu/CVN

Photos : Thanhdoan/CVN