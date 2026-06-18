Un plan ambitieux pour faire émerger dix géants technologiques du pays d’ici 2030

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a signé, le 17 juin, la décision n°1091/QD-TTg approuvant un projet visant à développer de grandes entreprises technologiques stratégiques afin de soutenir les infrastructures numériques, les ressources humaines numériques, les données numériques et la cybersécurité sur la période 2026-2030.

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Photo : Công Luât/VNA/CVN

Selon ce texte, ces entreprises auront pour mission de maîtriser, développer et commercialiser des technologies stratégiques clés, tout en contribuant à relever les grandes missions stratégiques nationales en matière de sciences et technologies, d’innovation, de transformation numérique et de souveraineté technologique.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de faire émerger au moins dix grandes entreprises technologiques stratégiques nationales répondant à des critères exigeants. Chacune devra réaliser un chiffre d’affaires annuel d’au moins un milliard de dollars, employer au moins 5.000 personnes et consacrer au moins 3% de ses revenus à la recherche et au développement. Ces entreprises devront également détenir au moins un brevet délivré par l’un des cinq principaux offices mondiaux de propriété intellectuelle.

Cinq centres de données aux normes internationales

Ces acteurs stratégiques joueront un rôle moteur dans la mise en place d’infrastructures numériques modernes, intégrées et connectées aux réseaux internationaux. Le plan prévoit notamment l’installation de six nouveaux câbles optiques sous-marins à haut débit, dont au moins un câble sous-marin à fibre optique développé sous maîtrise d’ouvrage vietnamienne, ainsi qu’une couverture 5G atteignant 99% de la population. Cinq centres de données aux normes internationales seront également développés afin de renforcer la position du Vietnam comme pôle régional dans ce domaine.

Les entreprises concernées contribueront aussi à bâtir un écosystème national de données numériques ouvert, interconnecté, sécurisé et fiable, favorisant la normalisation, le partage et l’exploitation responsable des données au service de la gouvernance numérique, de l’économie numérique, de la société numérique et de la souveraineté des données.

Le développement du capital humain constitue un autre pilier de cette stratégie. Le gouvernement entend promouvoir un modèle de formation associant l’État, les universités et les entreprises. Des mécanismes spécifiques seront mis en place pour attirer des experts internationaux de haut niveau, tandis que des plateformes d’apprentissage en ligne intégrant l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle seront progressivement déployées au bénéfice de l’ensemble de la population.

Photo : Minh Son/CVN

S’agissant des technologies stratégiques, les entreprises vietnamiennes sont encouragées à maîtriser au moins 70% des technologies figurant sur la liste établie par le Premier ministre. Le Vietnam vise également une place parmi les trois pays les plus avancés d’Asie du Sud-Est dans la recherche, le développement et l’application de l’intelligence artificielle.

Six systèmes d’IA reposant sur des données vietnamiennes seront développés pour répondre aux besoins de secteurs essentiels tels que la justice, la finance, l’agriculture, l’environnement, la culture, les sports, le tourisme, la santé et l’éducation.

Parallèlement, le renforcement des capacités nationales en cybersécurité est considéré comme une priorité afin de protéger les infrastructures numériques critiques et les données personnelles, de détecter et de traiter rapidement les incidents, et de garantir la sécurité ainsi que la souveraineté numériques.

Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit notamment l’amélioration du cadre institutionnel, le renforcement de l’efficacité des politiques publiques et de leur mise en œuvre, le déploiement des grandes missions nationales en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique, ainsi que le soutien à la recherche, au développement et à l’expansion des marchés des entreprises technologiques. Un mécanisme d’évaluation sera également mis en place pour suivre l’exécution du plan.

VNA/CVN