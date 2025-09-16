L'intégration internationale, un moteur stratégique pour le Vietnam dans la nouvelle ère

La Résolution N°59-NQ/TW du 24 janvier 2025 du Politburo sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte marque un tournant historique pour le Vietnam, définissant l’intégration comme un moteur stratégique pour permettre au pays de progresser fermement dans une nouvelle ère.

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du Comité central du Parti et ministre par intérim des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, lors de la conférence nationale sur la mise en œuvre de quatre résolutions du Bureau politique, tenue ce mardi 16 septembre à Hanoï.

Après près de 40 ans de Đổi mới (Renouveau), l’intégration internationale du Vietnam a obtenu des résultats globaux et remarquables. Elle a contribué à renforcer la puissance nationale, à défendre fermement la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale, tout en consolidant un environnement de paix et de stabilité.

Le Vietnam entretient désormais des relations diplomatiques avec 194 pays et des partenariats (stratégiques, globaux…) avec 38 nations, y compris les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Le pays est membre de plus de 70 organisations régionales et internationales. Le Parti communiste du Vietnam entretient des relations avec 259 partis politiques de 119 pays.

En matière de défense et de sécurité, l’intégration vise non seulement à servir la défense nationale mais aussi à contribuer activement à la paix et à la stabilité régionales et mondiales. La Résolution N°59 fixe l’objectif de faire de l’intégration dans ces domaines un pilier à part entière.

Sur le plan économique, le Vietnam est devenu l’une des 32 plus grandes économies mondiales, avec un PIB multiplié par 100 depuis 1986. Le revenu par habitant est passé de moins de 100 dollars à près de 5.000 USD. Le pays entretient des relations économiques avec 230 pays et territoires, est signataire de 20 accords de libre-échange (dont 17 en vigueur), figure parmi les 20 premières économies exportatrices et parmi les 10 premiers pays récepteurs de transferts de fonds.

La Résolution N°59 réaffirme cinq grandes orientations directrices : faire de l’intégration une mission stratégique permanente, aux côtés du renforcement de la défense, de la sécurité et de la diplomatie ; considérer l’intégration comme une cause de tout le peuple, sous la direction absolue du Parti et la gestion unifiée de l'État, avec les citoyens et les entreprises comme forces motrices ; mettre l’accent sur le développement des capacités internes, tout en tirant parti des ressources extérieures ; conjuguer coopération et lutte pour défendre les intérêts nationaux ; assurer une intégration synchronisée, globale et profonde dans tous les domaines.

L’objectif global fixé par la résolution est de maintenir un environnement de paix et de stabilité, de promouvoir le développement durable, de renforcer la puissance nationale et le prestige international du Vietnam, avec pour ambition de faire du pays une nation développée à revenu élevé d’ici le milieu du XXIe siècle.

Parmi les objectifs spécifiques fixés d’ici 2030 : figurer parmi les 40 premiers pays du monde selon l’Indice mondial de l’innovation ; atteindre un taux de 40% d’entreprises impliquées dans l’innovation ; faire du Vietnam une destination culturelle, touristique et sportive attractive ; intégrer le top 30 des pays en matière de compétitivité touristique ; achever la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des Nations unies.

Le gouvernement a adopté, par la résolution N°153/NQ-CP du 31 mai 2025, un programme d’action pour mettre en œuvre la résolution N°59. Celui-ci identifie sept groupes de tâches prioritaires, allant de la réforme de la pensée sur l’intégration au renforcement des capacités institutionnelles et de la coordination entre les ministères et les localités.

Un total de 117 tâches spécifiques est assigné aux ministères, secteurs et localités. Le gouvernement fixe également des indicateurs clés à atteindre d’ici 2030, tels que figurer parmi les 33 premiers pays pour la marque nationale ; avoir plus de 21% d’entreprises intégrées aux chaînes de valeur mondiales ; maintenir des relations diplomatiques avec plus de 194 pays ; être membre actif de plus de 70 organisations internationales ; se classer parmi les 40 premiers pays pour l’innovation ; et atteindre au moins le 55e rang mondial pour l’indice de développement durable (SDG).

Le ministre par intérim des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a affirmé que cette nouvelle phase d’intégration est l’occasion de réaliser des avancées décisives, permettant au Vietnam de s’affirmer davantage sur la scène internationale, conformément au souhait du Président Hô Chi Minh de voir le pays "rivaliser avec les grandes puissances des cinq continents".

