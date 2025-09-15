Préparation de la 10e session de la XVe législature de l’Assemblée nationale

Le 15 septembre après-midi, les permanences des Comités du Parti de l’Assemblée nationale et du gouvernement ont tenu une réunion de préparation de la 10 e session de la XIV e législature, sous la coprésidence du Premier ministre, Pham Minh Chinh, et du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

La réunion visait à convenir du programme et de l’organisation de cette dernière session de la XVe législature de l’Assemblée nationale, afin d’assurer son bon déroulement avec la meilleure qualité et efficacité. La session, prévue pour le 20 octobre 2025, examinera et adoptera de nombreux projets de lois et résolutions, ainsi que des questions économiques, sociales, budgétaires, de supervision et d’autres sujets majeurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, a souligné la coordination étroite entre l’Assemblée nationale et le gouvernement. Il a appelé les organes compétents à se concentrer davantage sur les préparatifs, à travailler en étroite collaboration, à appliquer l’intelligence artificielle pour accroître l’efficacité, à innover dans la pensée, à renforcer la décentralisation, à réduire les procédures inutiles...

De son côté, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, a proposé d’organiser la session de manière continue, sans la diviser en deux phases, et de poursuivre la modernisation des méthodes de travail.

Selon lui, il a été convenu, après discussion, de ne pas organiser de séance de questions-réponses ; le gouvernement transmettra toutefois un rapport complet à l’Assemblée nationale, qui en débattra lors d’une seule séance. Il a également demandé de raccourcir la présentation des rapports et renforcer l’utilisation des technologies de l’information.

Avec l’esprit de "solidarité, grande solidarité, succès, grand succès", il a affirmé que la 10e session constituera une réussite commune de l’Assemblée nationale et du Gouvernement, sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique, du Secrétariat et du secrétaire général Tô Lâm.

