Le chef du Parti appelle à une diplomatie proactive et efficace

Le 15 septembre après-midi, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé une réunion de travail avec le Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et les organes concernés.

Le ministre par intérim des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a affirmé que la diplomatie devait contribuer à préserver un environnement de paix et de stabilité pour favoriser le développement national, mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti et ouvrir la voie à un Vietnam prospère et puissant.

Photo : VNA/CVN

Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a souligné que, malgré un contexte international complexe, le Vietnam avait renforcé la confiance politique avec ses partenaires, tout en assurant la défense et la sécurité, et en approfondissant ses relations extérieures, notamment dans le domaine de la défense.

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a insisté sur la nécessité d’approfondir davantage encore la diplomatie dans le domaine de la sécurité publique.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a estimé qu’il fallait continuer à promouvoir activement la diplomatie multilatérale, en particulier dans les mécanismes et forums stratégiques pour le pays tels que l’ASEAN et la coopération dans la sous-région du Mékong...

Bâtir un environnement pacifique et stable

Le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé que la politique extérieure et l’intégration internationale constituaient une tâche "essentielle et régulière", appelant à une coordination étroite entre les trois piliers Défense - Sécurité - Diplomatie.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé au Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères de continuer à collaborer étroitement avec les départements, les ministères, les secteurs et les localités pour mettre en œuvre de manière proactive, synchrone et efficace les tâches liées aux affaires étrangères et à l’intégration internationale.

Il l’a également encouragé à renforcer la qualité de ses analyses et de ses recommandations de politiques, avant d’appeler le secteur diplomatique de jouer pleinement son rôle de pionnier pour bâtir un environnement pacifique et stable, mobiliser les ressources extérieures et atteindre les objectifs de développement pour 2030 et 2045.

Le chef du Parti s’est enfin dit convaincu que la diplomatie vietnamienne continuerait à élargir l’espace de développement, à rehausser la position internationale du pays et à contribuer à la réalisation des deux objectifs centenaires fixés par le Parti.

