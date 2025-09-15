Félicitations au président de la Chambre haute et vice-président de l’Inde

Le 15 septembre, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a adressé un message de félicitations à Chandrapuram Ponnusami Radhakrishnan.

Chandrapuram Ponnusami Radhakrishnan. a prêté serment en tant que président de la Rajya Sabha (Chambre haute) et vice-président de l’Inde.

Le même jour, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a également adressé ses félicitations au dirigeant indien.

