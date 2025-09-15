Mandat 2025-2030

Les organes centraux du Parti se préparent pour leur premier congrès

Le Comité du Parti des organes centraux du Parti a tenu, le 15 septembre à Hanoï, sa réunion mensuelle et celle de sa permanence, sous la présidence de son secrétaire Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.

Photo : VNA/CVN

Le matin, la permanence du Comité du Parti a examiné les préparatifs du premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030. Les participants ont mené les procédures de nomination des délégués au XIVe Congrès national du Parti.

L’après-midi, le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Nguyên Hai Long, a annoncé deux décisions du Secrétariat et du Bureau politique concernant la désignation de membres du Comité du Parti et de sa permanence pour le mandat 2020-2025. Parmi eux figure notamment Hoang Trung Dung, membre du Comité central et rédacteur en chef de la revue Communiste (Công San).

Les participants ont ensuite discuté des préparatifs du premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030. Ils ont approuvé la liste de 39 délégués titulaires et 5 suppléants au XIVe Congrès du Parti.

Un point particulier a été mis en avant : l’application VNeID sera utilisée pour organiser un Congrès « sans papier », avec l’ensemble des documents et procédures gérés sur une plate-forme numérique.

Prenant la parole, Trân Câm Tu a souligné que les préparatifs du Congrès doivent être « extrêmement méticuleux et approfondis ».

Le Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti se tiendra les 23 et 24 septembre 2025.

VNA/CVN