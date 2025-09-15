Remerciements de l’Agence Vietnamienne d’Information

Le matin du 14 septembre, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a solennellement organisé la cérémonie de réception de l’Ordre de Hô Chi Minh (pour la 3ᵉ fois) et la célébration du 80ᵉ anniversaire de sa Journée traditionnelle (15 septembre 1945 - 15 septembre 2025) au Centre national d’Information, 5 rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Au nom de l’ensemble des reporters, rédacteurs, techniciens et employés de toute l’Agence, le Comité du Parti et la Direction de la VNA adressent leurs remerciements les plus respectueux au camarade Tô Lâm, chef du Parti communiste du Vietnam, d’être venu assister, prononcer un discours d’orientation et remettre l’Ordre de Hô Chi Minh à la VNA.

La VNA exprime sa profonde gratitude au camarade Luong Cuong, membre du Bureau politique, Président de la République socialiste du Vietnam ; au camarade Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, Premier ministre de la République socialiste du Vietnam ; au camarade Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, Président de l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam ; au camarade Do Van Chiên, membre du Bureau politique, Secrétaire du Comité central du Parti, Président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, pour avoir envoyé des corbeilles de fleurs et des Lettres de félicitations à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle de la VNA.

À l’occasion de cet événement solennel, la VNA a également reçu de chaleureuses félicitations des organes, comités, ministères et secteurs centraux ; des unités partenaires ; des agences de presse et organisations journalistiques internationales ; ainsi que des organes de presse nationaux ayant diffusé des informations vivantes sur le parcours de 80 ans de la VNA au service de la nation.

L’attention et l’orientation rapprochée des dirigeants du Parti et de l’État, l’encouragement et le soutien des comités, ministères, secteurs et localités, ainsi que la confiance des organes de presse et du public à l’intérieur et à l’extérieur du pays, constituent une grande source d’encouragement pour l’ensemble des journalistes de la VNA dans l’accomplissement de leur rôle en tant qu’organe de presse multimédia principal du pays, centre d’information stratégique et fiable du Parti et de l’État.

Entrant dans une nouvelle période de développement, l’ensemble des journalistes de la VNA continuera à s’efforcer d’accomplir avec excellence la mission confiée par le Parti, l’État et le Peuple.

Respectueusement.

Le Comité du Parti - La Direction de la VNA

VNA/CVN