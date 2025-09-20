L'Estonie convoque un diplomate russe pour "violation de l'espace aérien", Moscou dément

L'Estonie a convoqué vendredi 19 septembre le chargé d'affaires de la Russie pour protester contre ce qu'elle a qualifié de " violation de l'espace aérien " par trois avions de chasse russes, une allégation que Moscou a catégoriquement démentie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministère estonien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que "l'incursion a eu lieu au-dessus du golfe de Finlande, où trois avions de combat MiG-31 de la Fédération de Russie ont pénétré dans l'espace aérien estonien sans autorisation et y sont restés pendant 12 minutes au total".

Le Premier ministre estonien, Kristen Michal, a déclaré que Tallinn demanderait des consultations à l'OTAN au titre de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord en réponse à ce qu'il a appelé les provocations de la Russie. Cet article permet à tout membre de l'OTAN de demander des consultations lorsqu'il perçoit une menace pour son intégrité territoriale ou sa sécurité.

Le ministère russe de la Défense a rejeté cette accusation, affirmant que les avions effectuaient un vol planifié qui "s'est déroulé dans le strict respect des règles de l'espace aérien international et n'a pas violé les frontières d'autres Etats, comme l'a confirmé une surveillance objective".

Xinhua/VNA/CVN