Italie : le plus grand syndicat organise une grève en solidarité avec les Palestiniens

Le plus grand syndicat italien a lancé vendredi 19 septembre une grève nationale pour protester contre les actions militaires d'Israël dans la bande de Gaza et exprimer son soutien au peuple palestinien.

>> Au moins 45 Palestiniens tués alors que les forces israéliennes intensifient leurs opérations à Gaza

>> L'armée israélienne affirme que son offensive à Gaza prendra "des mois"

>> Près de 48.000 personnes fuient l'offensive terrestre israélienne sur la ville de Gaza

Photo : AFP/VNA/CVN

La Confédération générale italienne du travail (CGIL) a appelé à un arrêt de travail de quatre heures dans tous les secteurs économiques, à l'exception des services essentiels tels que les transports et la protection sociale.

Selon les organisateurs, des rassemblements et des réunions publiques ont eu lieu à Rome, Milan, Turin, Livourne et Catane.

La CGIL a déclaré que cette initiative visait à exhorter le gouvernement de la Première ministre Giorgia Meloni à suspendre tous les accords commerciaux et de coopération militaire avec Israël jusqu'à la fin du conflit à Gaza et la fin de l'occupation de la Cisjordanie.

Dans son communiqué, le syndicat a également appelé à la levée des restrictions sur l'aide humanitaire, à la reconnaissance de l'État palestinien et au soutien des initiatives en faveur des Palestiniens.

Au moins quatre autres syndicats ont annoncé une deuxième grève lundi 22 septembre, qui impliquerait un arrêt de travail de 24 heures des travailleurs des écoles publiques, des universités, des hôpitaux, des services de transport et des principaux ports du pays.

Des actions similaires ont eu lieu en Italie ces dernières semaines. Le 18 septembre, les dockers et les autorités locales de la ville portuaire adriatique de Ravenne ont empêché deux camions soupçonnés de transporter des armes à destination d'Israël d'entrer dans les docks.

Le maire de Ravenne, Alessandro Barattoni, a déclaré que la demande de refus d'accès provenait de son bureau, en coordination avec les autorités provinciales et régionales, et qu'elle avait été approuvée par les autorités portuaires.

Xinhua/VNA/CVN